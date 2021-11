Wie wirkt sich Kälte auf Smartphones aus? Das sollten Nutzer wissen

Es wird wieder kalt draußen! Zu niedrige Temperaturen können dem Smartphone ziemlich zusetzen. So können Nutzerinnen und Nutzer ihr Handy schützen.

Wenn es um die reine Lagerung geht, gibt Apple einen Bereich von -20 Grad bis 45 Grad Celsius an und warnt, das Smartphone nicht etwa im geparkten Auto liegen zu lassen. Samsung nennt einen Temperaturbereich von -10 Grad bis 50 Grad Celsius.

Ein Smartphone außerhalb dieser Bereiche zu nutzen oder aufzubewahren, könne dazu führen, dass sich die Batterielaufzeit verkürzt oder das Gerät beschädigt wird, warnt Samsung. Apple spricht davon, dass die Nutzung bei zu extremer Kälte vorübergehend die Batterielaufzeit verkürzen könne. Außerdem könne das Smartphone sich abschalten. In wärmerer Umgebung soll sich die Laufzeit dann aber wieder normalisieren.

Übersteigt die Innentemperatur beim Pixel die herkömmliche Betriebstemperatur, werde es versuchen, diese zu regulieren, erklärt Google. Dabei könne es zu einer verringerten Konnektivität und Leistung kommen, das Display und das Smartphone können sich ausschalten und womöglich lässt es sich auch nicht aufladen. Der Internet-Riese rät, das Gerät zunächst an einen wärmeren - beziehungsweise im Sommer an einen kälteren - Ort zu bringen und wenige Minuten zu warten, bevor Nutzerinnen und Nutzer das Smartphone erneut in Betrieb nehmen.