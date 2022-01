Wladimir Klitschko motiviert auf Alexa zu mehr Willenskraft

Wladimir Klitschko (45) will sein Wissen in puncto Willenskraft und Motivation weitergeben. Der ehemalige Boxweltmeister im Schwergewicht wird vom 12. bis zum 31. Januar dazu wertvolle Tipps über Amazon Alexa geben. "Gerade am Anfang des Jahres, wenn sich die guten Vorsätze nach wenigen Wochen, oder sogar Tagen, als schlechte Witze rausstellen, suchen die Menschen nach Wegen, wie es besser geht", erklärt Wladimir Klitschko in einer Mitteilung von Amazon Devices vom Mittwoch (12. Januar).