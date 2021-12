"Zeit fürs Gehen": Prinz William bittet in neuer Folge zum Spaziergang

Wer für seine Apple Watch den Dienst Fitness+ abonniert hat, wird ab dem 6. Dezember gemeinsam mit dem britischen Thronfolger Prinz William (39) spazieren gehen können. Der Royal ist der Stargast der abschließenden Folge der zweiten Staffel der Audio-Serie. Es handelt sich dabei um eine Sonderfolge zur Weihnachtszeit, gab Apple per Pressemitteilung bekannt.

Die Folge mit Prinz William wird 37 Minuten dauern, etwas mehr als die Hälfte davon wird der Royal unter anderem darüber sprechen, wie wichtig es ist, geistig fit zu bleiben. Die restliche Zeit der Episode, die als Sondersendung auch auf Apple Music 1 gesendet wird, ist mit Musik gefüllt, die William am Herzen liegt.

Ein kurzer Promi-Plausch

"Zeit fürs Gehen" (Original: "Time To Walk") soll die Hörerinnen und Hörer dazu motivieren, sich mehr zu bewegen. In den einzelnen Episoden tun es ihnen Berühmtheiten des öffentlichen Lebens gleich. Jede Folge wurde aufgezeichnet, während der Star gerade spazieren ging oder einen Ort besuchte, der ihm besonders am Herzen liegt. Vor Prinz William waren das etwa schon Sängerin Dolly Parton (75), Model Naomi Campbell (51), Autor Stephen Fry (64) oder Schauspielerin Jane Fonda (83), um nur einige zu nennen.