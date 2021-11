Zum Weltvegantag: Drei Apps, die im veganen Alltag helfen

Der Weltvegantag markiert seit 1994 international das 50-jährige Jubiläum der 1944 in England gegründeten Vegan Society. Der Verein aus Birmingham bietet sogar selbst eine App namens "VeGuide" an, die Menschen bei der Umstellung auf pflanzliche Ernährung helfen soll. Wer sich dagegen bereits vegan ernährt, kann auf diese drei Apps im Alltag kaum verzichten.

Happy Cow

" Happy Cow" ist der umfangreichste Restaurantführer für Veganer und Vegetarier. Kein anderer Guide führt so viele Adressen auf, die sich nach "vegan" oder "veganer Option" unterscheiden. Ist das Angebot zu groß, können User weitere Filter wie glutenfrei oder Rohkost auswählen. So finden " Happy Cow"-Nutzer unter den mehr als 140.000 gelisteten Restaurants in 180 Ländern garantiert das Richtige für ihren Gaumen. Laut eigenen Angaben nutzen jeden Monat mehr als zwei Millionen Menschen " Happy Cow". Alle registrierten User dürfen neue Restaurants registrieren, Fotos hochladen, Bewertungen hinterlassen und sich über die Community-Funktion gegenseitig austauschen. "Happy Cow" gibt es für Android und iOS kostenlos, auch unregistrierte Nutzer können die Suchfunktion uneingeschränkt nutzen, um die veganen Angebote in ihrer Umgebung zu finden.