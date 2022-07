Im neuen Fenster nehmen Sie ein wenig Feintuning vor: Tippen Sie auf "Alle", wird die von Ihnen gewünschte Nachricht an wirklich alle eingehenden Nachrichten verschickt. Dies ist am besten, wenn es sich um eine Abwesenheitsnotiz handelt. Vielleicht wollen Sie aber auch auf Glückwünsche antworten. Dann gehen Sie auf "Ähnlichkeitsübereinstimmung" und definieren dort vielleicht "Glückwunsch" und "Geburtstag". Mit der "Musterübereinstimmung" klappt es noch besser, aber die ist der Pro-Version vorbehalten.

Jetzt gehen Sie auf "Antwortnachricht". Dort legen Sie fest, was für ein Text an Ihre Kontakte weitergeleitet werden soll. Die Nachricht wird dann 1:1 im Wortlaut an alle weitergeleitet, die Ihnen eine Nachricht schreiben. "Hallo, ich bin im Urlaub und melde mich wieder, wenn ich wieder zu Hause bin" oder ähnliche Mitteilungen sind denkbar.