Auf einem deutschen Feld ist ein bizarres Monster zu sehen, zwei Flugzeuge krachen in der Luft ineinander und ein Gebäude der amerikanischen Seestreitkräfte sieht von oben betrachtet wie ein Hakenkreuz aus. Eine Reihe von Dingen sollte eigentlich nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken und würde es wohl auch nie - wenn es nicht Google Maps gäbe.

Hier geht's zur großen Bildershow mit den geheimsten Orten auf Google Maps!

Sie wünschen ein weiteres Beispiel? Ein Gebiet in der Nähe des Ortes Monzelfeld in Rheinland-Pfalz scheint ein Mysterium zu verbergen - selbst Google Maps zensierte das Gelände. Inzwischen ist der Ort wieder einsehbar. Ein Versehen? Oder gab es damals irgendetwas in Monzelfeld, was nicht in die Öffentlichkeit geraten sollte? Wir verraten Ihnen am Ende unserer Bildergalerie außerdem, wie Sie überprüfen können, ob in Ihrer Nähe schon mal ein Mord passiert ist.