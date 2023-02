Wenn Sie derzeit nicht in einer Beziehung sind, empfehlen wir Ihnen, den Single-Status mit Humor zu nehmen und lustige Sprüche aus dem Internet in Ihrem Whatsapp-Status zu teilen oder als schlagfertige Antwort zu verwenden, wenn jemand nach dem Grund für Ihren Single-Status fragt. Diese Sprüche eignen sich auch gut für die Verwendung in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß damit haben werden.

Schlagfertige Sprüche für Singles mit Humor

Hier sind einige Ideen für lustige Whatsapp-Sprüche, die Sie als Single versenden können: Kopieren und fügen Sie die Sprüche einfach ein oder lassen Sie sich von ihnen inspirieren, um Ihren eigenen witzigen Text zu erstellen. Veröffentlichen Sie den Text dann im Whatsapp-Chat oder -Status oder auf einer anderen Plattform und fügen Sie gegebenenfalls einige passende Emojis hinzu, um ihn noch unterhaltsamer zu gestalten.

Die besten Sprüche für den Single-Status:

Statt Dates zu haben, habe ich nur noch Software-Updates!

Ich bin kein Single, sondern ein Beziehungswaise - ohne Eltern, aber mit jeder Menge Zeit für mich.

Ich brauche keinen Partner, der mir das Leben schwer macht. Ich schaffe das auch ganz gut alleine.

Alle 11 Minuten werde ich von einem Single auf Parship blockiert. Ich bin offenbar nicht der Typ, der hier gesucht wird!

Ich bin Single, aber das ist kein Problem - mein Bett ist halb voll und ich habe immer noch Platz für mehr!

"Bist du Solo?" - "Wieso? Sucht mich das Imperium?"

Ich bin immer noch Single, weil ich es genieße, meine Zeit mit Videospielen und Schokolade zu verbringen.

Die Liebe ist wie Candy Crush - irgendwann wird es schon klappen!

Jeder Topf hat einen Deckel, aber ich glaube, ich bin ein Wok.

"Warum bist du Single? Du siehst gut aus, hörst aufmerksam zu und bist im Bett auch noch gut - das sind doch tolle Eigenschaften!" - "Ich bin wohl überqualifiziert!"

Ich frühstücke alleine für zwei, weil ich die doppelte Menge an Liebe brauche.

95% meiner Socken sind Single - und sie heulen auch nicht rum.

Superman, Batman und Spiderman sind alle Single - das muss bedeuten, dass ich auch ein Superheld bin!

Beziehungsstatus: Wo ist mein Wunder?

Beziehungsstatus: Diagonalschläfer.

Seit ich Single bin, mache ich auch viel weniger falsch - kein Wunder, dass ich so glücklich bin!

Tipp für Singles: Mach das Licht aus und starte einen Horrorfilm - dann bist du nicht mehr alleine!

Haben Sie noch weitere witzige Sprüche für Singles im Angebot? Teilen Sie sie mit uns und wir werden in Betracht ziehen, sie in unserer Sammlung aufzunehmen.