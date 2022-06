Bildquellen mit Google suchen



Da die meisten Menschen bereits Google für ihre Suche verwenden (zumindest in der westlichen Welt), kommt ihnen zunächst auch diese Suchmaschine in den Sinn, wenn es um die umgekehrte Bildersuche geht. Dafür klicken Sie auf "Bilder" und dann auf das kleine Kamerasymbol am Ende der Sucheingabe. Hier kopieren Sie entweder die URL des Bildes hinein oder laden die Datei von Ihrer Festplatte hoch. Sie können das Bild auch mit Drag-and-Drop zur Suchleiste schieben, entweder von der eigenen Festplatte aus oder von einem anderen Fenster des Browsers rüber zum Tab mit der Google Bildersuche.



Anschließend zeigt Google Ihnen eine Liste von Webseiten an, welche das Bild ebenfalls hochgeladen haben, sowie eine Reihe von ähnlichen Bildern. So können Sie möglicherweise die Quelle oder weitere Informationen zum Bild finden. Wenn Sie die Bildersuche direkt aufrufen wollen, dann geben Sie google.de/imghp oder images.google.de ein.