Datentransfer auf dasselbe Betriebssystem



Alte Chats werden unter normalen Umständen nicht sofort auf ein neues Smartphone übertragen. Die Nachrichten müssten Sie also vorher auf dem alten Smartphone in einer eigenen Cloud sichern und erst dann auf das neue Gerät übertragen. Sichern Sie unter Android, landet das Backup in Google Drive. Apple verschiebt die Daten hingegen in die iCloud. Alternativen gibt es bislang leider nicht, die freie Wahl über den Cloud-Anbieter lässt Ihnen die App somit nicht. In beiden Fällen erfolgt der Start der Sicherung über die Einstellungen von WhatsApp.



In Android öffnen Sie die Einstellungen von WhatsApp und gehen dann auf "Chats" und "Chat-Backup". Tippen Sie danach auf "Sichern". Alle Chats landen dann, wie erwähnt, in Google Drive.



Unter iOS gehen Sie genauso vor, die Menüpunkte heißen auch hier "Chats" und "Chat-Backup". Der Unterschied liegt darin, dass die Daten dann mit Ihrem iCloud-Konto verknüpft werden.



Sobald Sie WhatsApp auf Ihrem neuen Smartphone installieren und starten, werden Sie gefragt, ob Sie Ihren Chatverlauf wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf "Wiederherstellen". Das Backup wird dann automatisch in Google Drive bzw. iCloud gesucht. Auch Medien, die in den Chats enthalten waren, sollten übertragen werden. Damit das alles funktionieren kann, müssen Sie mit demselben Google-Konto bzw. Ihrer Apple-ID verbunden sein. Ansonsten würde WhatsApp in einem frischen und damit leeren Konto suchen, das noch keinerlei Backups enthält.

Datentransfer via microSD-Karte



Möchten Sie Cloud-Speicher umgehen, bietet sich der Transfer über eine microSD-Karte an. Voraussetzung ist, dass beide Geräte über einen geeigneten Slot verfügen, was heutzutage leider nicht mehr die Regel ist. Stecken Sie dazu die Karte in den microSD-Slot und kopieren Sie dann das gesamte WhatsApp-Verzeichnis auf Ihrem alten Smartphone auf die Speicherkarte. Bedenken Sie, dass umfangreiche, jahrelange Chats mit vielen Medien eine beachtliche Größe haben können. Eine microSD-Karte sollte daher ausreichend dimensioniert sein.



Damit Sie Zugriff auf die Daten bekommen, muss ein Speichermanager auf dem Handy installiert sein. Falls das bei Ihnen ab Werk nicht der Fall ist, besorgen Sie sich eine App wie den "Astro Dateimanager" (der kostenlos ist) aus dem Play Store. Normalerweise finden Sie das Verzeichnis auf Ihrem Smartphone unter "Android -> Media -> com.whatsapp -> WhatsApp".



Ist dieser Prozess abgeschlossen, installieren Sie WhatsApp auf dem neuen Smartphone. Kopieren Sie dann den gesamten Ordner von der microSD-Karte - wichtig sind vor allem die Unterordner "Media" und "Databases" - auf das neue Smartphone. Beachten Sie, dass die Daten an genau dieselbe Stelle in der Ordnerstruktur transferiert werden müssen.

Sicherung von Android auf einen PC



In diesem Fall verbinden Sie das Android-Smartphone einfach mit Ihrem PC via passendem USB-Kabel. Danach schauen Sie sich Ihr Smartphone als Datenträger im Windows Explorer an und navigieren nach "Android -> Media -> com.whatsapp -> WhatsApp". Kopieren Sie diesen WhatsApp-Ordner in einen leeren Ordner auf dem PC. Bei einem älteren Gerät, das nur USB 2.0 unterstützt, kann dies durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen.



Nun installieren Sie WhatsApp auf dem neuen Smartphone, aber starten die App nicht. Verkabeln Sie jetzt das neue Gerät mit dem PC. Einige Ordner sollte WhatsApp schon automatisch auf dem Smartphone angelegt haben - auch hier sind wieder "Media" und "Databases" wichtig. Nehmen Sie jetzt das erstellte Backup aus dem Ordner und kopieren Sie es auf das neue Smartphone. Achten Sie auch hier darauf, die Ordnerstruktur einzuhalten. Wenn Sie jetzt WhatsApp starten, sollte das Chat-Backup automatisch gefunden und initialisiert werden - inklusive Fotos und Videos.

Migration von iOS zu Android



Von iOS auf iOS oder von Android auf Android ist extrem simpel. iOS zu Android oder umgekehrt wird schon etwas kniffliger. Das Problem ist, dass WhatsApp auf Android zum Beispiel keine Daten in iCloud sichern kann. Das heißt, dass das neue iPhone keine Schnittstelle findet, über die Daten heruntergeladen werden könnten. Eine iCloud-Sicherung ist für Ihr Android-Smartphone somit nutzlos (und umgekehrt).



Es gibt daher keine Möglichkeit, den Umzug ohne den Einbezug von externen Apps zu bewerkstelligen.

Migration von Android zu iOS



Diese Richtung ist etwas simpler. Wir empfehlen zuerst den Download des Tools "Backuptrans Android WhatsApp To iPhone Transfer". Sie finden es unter https://www.backuptrans.com/android-whatsapp-to-iphone-transfer.html. Laden Sie es dort entweder für Windows oder macOS herunter. Die kostenlose Testversion reicht für diesen Zweck aus. Falls Sie diese Datenmigration häufiger brauchen, müssen Sie die kostenpflichtige Lizenz kaufen. Danach gehen Sie wie folgt vor:



1. Speichen Sie zunächst den Verlauf von WhatsApp auf Ihrem Android-Smartphone. Öffnen Sie die App und begeben Sie sich dann in die Einstellungen. Dort geht es weiter zu "Chats" und "Chat-Backup". Deaktivieren Sie dort die Sicherung über Google Drive und tippen Sie dann auf "Sichern". Je nach Chatumfang kann dies eine Weile dauern.

2. Nun aktivieren Sie die Entwickleroptionen in den Einstellungen des Smartphones. In diesen Einstellungen gehen Sie dazu - je nach Gerät - auf den Punkt "Über das Telefon" oder auch "Softwareinformationen". Dort finden Sie in den Einstellungen den Punkt "Entwickleroptionen", wo Sie anschließend "USB-Debugging" aktivieren. Wenn der Transfer abgeschlossen ist, sollten Sie diesen Punkt übrigens wieder deaktivieren.

3. Jetzt schließen Sie das iPhone an den PC via USB an. Es sollte eine Anfrage erscheinen, die darum bittet, das USB-Debugging zu aktivieren. Bestätigen Sie sie. Nun starten Sie das Programm Backuptrans und folgen den enthaltenen Anweisungen, um die Daten von Android auf iOS zu kopieren. Unterbrechen Sie diesen Prozess nicht. Sobald alles abgeschlossen ist und Sie WhatsApp auf dem iPhone starten, sollte das Backup erkannt und automatisch eingespielt werden.



Übrigens sind sich die Entwickler von WhatsApp darüber bewusst, dass die Datenübertragung über verschiedene Betriebssysteme hinweg deutlich einfacher vonstatten gehen sollte. Es wird daher mit Hochdruck daran gearbeitet, dieses Feature in Zukunft zur Verfügung zu stellen.

Archivierung einzelner Chats



Möchten Sie nur bestimmte Chats sichern, bietet Ihnen WhatsApp dafür die Möglichkeit. Schieben Sie dazu einen offenen Chat nach links und wählen Sie in den neu erscheinenden Optionen "Archivieren" aus. Damit wird ein Archiv des Chats erstellt, in dem auch Videos und Bilder enthalten sind. Der gesamte Chat wird automatisch als ZIP-Datei verpackt. Diese Daten können Sie dann teilen oder auch via USB-Anschluss auf Ihren PC übertragen.