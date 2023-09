In der digitalen Welt, in der Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit immer wichtiger werden, hat der Messaging-Dienst Whatsapp erkannt, dass es Raum für Verbesserungen gibt. Das Unternehmen plant daher, ein neues Element in seine App zu integrieren: den Benutzernamen. Dieser wird als zusätzliche Identifikation neben dem bisherigen Namen und der Telefonnummer der Nutzer angezeigt. Aber was bedeutet das konkret für die Millionen von Whatsapp-Nutzern weltweit?

Whatsapp, eine der meistgenutzten Messaging-Apps, hat immer wieder betont, wie wichtig der Schutz der Nutzerdaten ist. Mit der Einführung des Benutzernamens möchte das Unternehmen einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen. Laut Informationen von WABetainfo, die eine Vorabversion von Whatsapp für Android analysiert haben, könnte dieser Benutzername die Kommunikationsgewohnheiten der Nutzer maßgeblich beeinflussen. Bislang war es so, dass Kontakte sowohl den Namen als auch die Telefonnummer eines Nutzers einsehen konnten. Das hatte zur Folge, dass beim Versenden einer Nachricht die Telefonnummer des Absenders stets sichtbar war. Einige Nutzer empfanden dies als problematisch, insbesondere wenn sie ihre Nummer nicht mit jedem teilen wollten. Mit dem geplanten Update könnte sich dies ändern. Ein zusätzlicher Benutzername im Profil würde es ermöglichen, mit anderen zu chatten, ohne die eigene Telefonnummer preisgeben zu müssen. Welchen Vorteil hat die Einführung des neuen Benutzernamens für User des Dienstes? Nutzer könnten mit diesem Feature mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre haben. Nur mit dem Benutzernamen könnten sie Nachrichten senden oder Anrufe tätigen, ohne die Telefonnummer des Gesprächspartners zu kennen. Dies könnte insbesondere in großen Gruppenchats oder bei der Kommunikation mit weniger bekannten Kontakten nützlich sein - und ein guter Schutz gegen ungeliebte Scam-Anfragen. WABetainfo hat zwar keine genauen technischen Details zu diesem neuen Feature veröffentlicht, jedoch wurde betont, dass alle Nachrichten, die über Benutzernamen gesendet werden, durch die bewährte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Whatsapp geschützt sind. Das bedeutet einen zusätzlichen Schutz für die Nutzer, der mit anderen Datenschutzfunktionen von Whatsapp Hand in Hand geht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieses Feature in der Vorabversion noch nicht aktiv. Es wird jedoch erwartet, dass Whatsapp diese Funktion in naher Zukunft für eine ausgewählte Gruppe von Testern freigibt. Es bleibt spannend zu sehen, wie diese Neuerung von der Community aufgenommen wird.