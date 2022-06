Apple Watch Series 7



Die aktuelle Version der Apple Watch kostet in der Grundausstattung etwas mehr als 400 Euro. Gegenüber der Edition von 2020 fallen die Unterschiede marginal aus und sind eher technischer als funktioneller Natur. So lädt die Uhr etwas schneller auf und besitzt einen leicht dünneren Gehäuserahmen.



Komplett neu sind ein Höhenmesser, der nun permanent aktiv ist, sowie die Überwachung Ihres Blutsauerstoffgehalts. Durch den schmaleren Rahmen haben Sie nun etwa 20 Prozent mehr Fläche auf dem Display. Alte Armbänder können Sie aber weiterhin problemlos verwenden. Ausgeliefert wird die Series 7 mit dem neuen watchOS 8, was einige neue Tricks kann. Zum Beispiel ist eine Sturzerkennung fürs Fahrradfahren integriert, außerdem werden eher langsame Sport- und Trainingsarten wie Pilates nun korrekt anhand der Bewegungen erkannt.



Ein kleiner Nachteil bleibt bestehen: Sie brauchen unbedingt ein iPhone, um die Apple Watch nutzen zu können. Mit anderen OS-Typen arbeitet die Uhr leider nicht zusammen. Sind Sie ohnehin im Apple-Universum verankert, ist das für Sie natürlich kein Problem. Die Preise sind allerdings gesalzen: Bei 419 Euro geht es los, Editionen mit luxuriösen Armbändern sind wesentlich teurer.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic



Mit der Galaxy Watch 4 Classic wagt Samsung den Umbruch. Vom hauseigenen Betriebssystem Tizen OS hat man sich verabschiedet, stattdessen setzt man nun auf das bekannte Wear OS von Google. Einige typische Besonderheiten, mit denen Samsung die Uhr an den eigenen Bedarf anpasst, sind in der Software aber vorhanden. Äußerlich hat sich jedoch nicht viel getan, die Unterschiede zur 3er-Ausgabe müssen Sie mit der Lupe suchen. Es bleibt also bei einem etwas wuchtigen, runden Design.



Auffällig ist die hohe Leistung der Smartwatch: Die Bedienung macht einfach Spaß, die Oberfläche reagiert extrem schnell. Da viele Knöpfe physisch vorhanden sind, bedienen Sie die Uhr teilweise auch blind. Die wichtigsten Benutzerdaten sind vorhanden, also etwa ein EKG, die Erkennung von Rhythmusstörungen, die Körperzusammensetzung und so weiter. Der Umstieg zu Wear OS gefällt außerdem, weil nun viele neue Ziffernblätter und Apps vorhanden sind, die es für Tizen OS nicht gab.



Sie brauchen nicht zwingend ein Samsung-Smartphone, um die Galaxy Watch 4 Classic zu nutzen. Erhältlich in der günstigsten Ausgabe ist sie bereits für etwas mehr als 180 Euro (und damit wesentlich günstiger als das Apple-Pendant).

Fitbit Sense



Der Fokus liegt, wie der Name schon sagt, eindeutig auf dem Fitnesssegment. Damit ist die Sense von Fitbit auch keine "klassische" Smartwatch. Stattdessen werden sehr viele Gesundheitsfunktionen geboten, die die Uhr am oberen Ende des Premiumsegmentes in dieser Disziplin positionieren. Sehr viele Warnhinweise benachrichtigen Sie, falls Sie etwas falsch machen. Manche Käuferinnen und Käufer mag dies überfordern, aber viele der Funktionen lassen sich auch deaktivieren.



Andererseits deckt die Fitbit Sense damit viele potenzielle Probleme auf: Zu hohe Herzfrequenz, Blutdruck, Stress, schlechter Schlaf: All das wird Ihnen die Sense gnadenlos präsentieren. Körperliche und auch geistige Gesundheit überwacht die Fitbit-Uhr damit wie kein zweites Modell. Nebenbei ist die Uhr hübsch schlicht designt und praktisch zeitlos. Wer Extravagantes erwartet, ist anderswo aber vielleicht besser aufgehoben.



Die vielen Funktionen lässt sich Fitbit ordentlich bezahlen, für weniger als 210 Euro bekommen Sie die aktuelle Sense-Watch nicht. Durchschnittliche Käufer sind daher mit der genannten Samsung-Uhr besser beraten. Fitnessbegeisterte finden hier aber genau das richtige Modell für den Alltag. Kleiner Nachteil: Manche Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie ein Premium-Abonnement abschließen. Auf Dauer kann das recht teuer werden.

Samsung Galaxy Watch 4



Äußerlich sieht diese Uhr der Classic-Edition der Galaxy Watch 4 ähnlich - bis auf die physische Lünette, die in der Classic-Ausgabe drehbar ist wie bei vielen "echten" Chronographen. Hier bekommen Sie wirklich nur eine klassische Smartwatch mit einem Touchscreen, der weniger physisch ausgeprägt ist. Die Lünette bedienen können Sie trotzdem, aber eben rein digital, wenngleich Sie ein wenig haptisches Feedback erhalten. Die Farbauswahl ist wesentlich größer als bei der Classic-Variante, womit die Galaxy Watch 4 etwas bunter, lebhafter, verspielter erscheint. Somit genießen Sie einen potenziell höheren Grad der Personalisierung.



Vom Design und der Physis abgesehen, sind die Unterschiede zur Classic-Variante gering. Sie erhalten dasselbe Wear OS und eine identische Leistung. Manche Aspekte sind Galaxy Smartphone-Nutzern vorbehalten - wie etwa das EKG, das für andere Android-Smartphones nicht enthalten ist. Können Sie darauf verzichten und geben Sie sich mit den zahlreichen Apps aus dem Play Store zufrieden, ist die Galaxy Watch 4 eine gute Idee.



Positiv ist außerdem der geringere Preis: Aktuell bewegt sich die Galaxy Watch 4 in einem Rahmen von etwa 150 Euro., was also noch einmal etwa 20 Prozent weniger sind als bei der Classic-Edition - trotz identischer Leistung.

Oppo Watch



Die Oppo Watch ähnelt äußerlich stark der Apple Watch. Es ist die erste Smartwatch von Oppo, und für diesen ersten Versuch haben die Ingenieure gute Arbeit geleistet. Die Leistung ist hoch, außerdem können Sie mit der Uhr auch tauchen gehen. Als Betriebssystem wird Wear OS 2 genutzt, was vielleicht eine Schwachstelle sein kann. Der Bildschirm hingegen ist ausgezeichnet: sehr hell, sehr hochauflösend. Manche Funktionen sind aber etwas ungenau, etwa die Messung der Herzfrequenz.



Überhaupt ist es mit den Fitnessfunktionen in der Oppo Watch nicht zu weit her. Das Armband ist außerdem proprietär und kann nicht einfach ausgetauscht werden. Günstig ist die Uhr leider nicht: Ab 249 Euro geht es los. Wer mehr will, muss zur LTE-Version greifen, die dann aber gleich 399 Euro kostet - ziemlich viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Apple Watch nur knapp darüber landet.

Polar Grit X Pro



Sehr robust ist die Grit X Pro: Die Uhr ist wuchtig und schwer, aber gegen Erschütterungen bestens geschützt. Die Front ist von gehärtetem Saphirglas bedeckt, Kratzer sind somit fast unmöglich. Das Gehäuse ist nach MIL-SDT-810G zertifiziert, was der Uhr einen gewissen Schutz auch gegen heftige Außeneinwirkungen gibt. Bei aktivem GPS hält die Grit X Pro etwa 40 Stunden durch - und misst auch den Herzschlag in dieser Zeit.



Viele Funktionen sind vom Vorgänger übernommen, wie die Schlafüberwachung und Laufleistungsmessung. Auf einem Dashboard erkennen Sie etwa den Kompass oder auch die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang. Aufgrund der Fülle an Informationen ist diese Smartwatch vielleicht etwas überdimensioniert für neue Käufer. Außerdem ist sie mit über 450 Euro teurer. Die Toucheingabe ist in Ordnung, könnte aber präziser sein. Somit kaufen Sie hier kein Lifestyleprodukt, sondern ein Arbeitsgerät.

Fossil Gen 5



Die fünfte Ausgabe der Smartwatch von Fossil nutzt leider nur Wear OS 2 und wird auch kein Update auf die neue Version 3 erhalten. Dies ist, zusammen mit den recht alten Komponenten, der größte Nachteil dieser Smartwatch. Aber: Das, was die Uhr kann, macht sie sehr gut. Das Design ist zeitlos gut, die Leistung ist auf die angesprochene etwas veraltete Hardware angepasst. Außerdem lädt der Akku sehr schnell, sodass Sie nie stromlos dastehen sollten.



In weiten Teilen passen Sie das Design der Uhr an Ihre eigenen Wünsche an. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Nutzererlebnis damit wesentlich besser gelungen: Sie tragen eine Uhr am Handgelenk, die nicht nur tut, was sie soll, sondern die auch noch gut aussieht. Preislich liegt die Gen 5 bei etwa 230 Euro UVP, im Handel ist sie aber teilweise wesentlich günstiger zu haben.

Amazfit GTR 3 Pro



Das Display der GTR 3 Pro ist das Highlight dieser Smartwatch: Es ist gestochen scharf und auch bei Sonneneinstrahlung noch hell genug. Beim Design macht die Uhr von Zepp einen Spagat zwischen klassischen Armbanduhren mit Lederarmband und modernen Smartwatches. Der größte Nachteil dürfte das eigene Betriebssystem: Zepp OS funktioniert zwar gut, aber die Unterstützung für Apps von Drittanbietern ist natürlich eher schwach.



Immerhin: Dafür sind 150 Ziffernblätter ab Werk mit an Bord, 150 weitere Aktivitäten sind inbegriffen. Ein Biosensor erfasst Körperdaten - und das funktioniert auch unter Wasser. Sofort die Uhr mit dem Internet verbunden ist, kann die GTR 3 Pro auch mit Alexa umgehen. Der Preis ist dem Funktionsumfang angemessen, mehr als etwa 185 Euro müssen Sie für das Gerät nicht bezahlen.

Suunto 7



Vielleicht nicht sonderlich bekannt, funktional aber sehr gut bestück ist die Suunto 7. Es handelt sich um eine typische Outdoor-Uhr, die mit robust gebaut und für jedes Wetter geeignet ist. Regen hat also keine Chance. Die GPS-Genauigkeit ist hoch, eine Routenverfolgung ist in der eigenen Fitness-App des Herstellers inbegriffen. Google Fit ist zwar ebenfalls mit an Bord, gegen die Suunto-App hat das Programm aber keine Chance.



Allerdings ist die Akkulaufzeit von etwa zwei Tagen recht schwach. Außerdem ist der Preis von 300 Euro recht happig. Sind Sie vor allem auf Fitness aus, kann sich die Anschaffung zwar lohnen. Wer jedoch "nur" ein Werkzeug sucht, das Benachrichtigungen schickt und ein Begleiter im Alltag ist, wird auch schon mit kleineren Ausgaben glücklich.