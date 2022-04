Digitaler Euro - wie funktioniert der E-Euro?



Noch ist die genaue Funktion des E-Euro nicht abschließend definiert. Jedoch gibt es bereits eine Reihe von grundlegenden Anforderungen, welche von den Fachleuten der EZB und den Zentralbanken der Länder festgelegt wurden. So muss der E-Euro sicher, leicht zugänglich und sehr effizient sein. Zudem müssen Privatsphäre und geltendes Recht bewahrt und eingehalten werden. In der aktuell laufenden Testphase müssen die möglichen Projekte daher zeigen, wie die Währung an Bürger und Händler verteilt werden könnte. Mit den genannten Vorgaben soll ein anonymes Zahlungsmittel geschaffen werden - bei digitalen Zahlungstransfers ist dies jedoch beinahe unmöglich. Eine Nutzung des E-Euro wird wohl eher unter einer Pseudonymität laufen.



Zwei technische Systeme sind aktuell im Rennen um den E-Euro-Zuschlag: Das bereits eingeführte TIPS (Target Instant Payment Settlement) erlaubt die Abwicklung von Transfers von Zahlungsdienstleistern über die Zentralbanken. Auf der anderen Seite steht die Blockchain-Technologie, welche spätestens seit dem Bitcoin-Boom in aller Munde ist. Allerdings würde eine E-Euro Blockchain wohl, anders als bei Kryptowährungen üblich, zentral von der EZB aus gehandelt werden.

Bezahlen mit dem E-Euro in der Praxis



Auch die Bezahlfunktion und -möglichkeiten des E-Euro sind nicht abschließend geklärt. Natürlich soll die Währung die Vorteile der bereits bekannten und aktiven Systeme mitbringen. Apple-Pay und Paypal überzeugen bislang vor allem auch durch übersichtliche App- und Wallet-Lösungen. Der neue E-Euro könnte etwa per Smartphone-Wallet eingebunden und gelagert werden. Mit einem Blick ließe sich so der aktuelle Kontostand feststellen und kleine Beträge auch kontaktlos bezahlen. Bei der Zahlung von größeren Beträgen könnten standardisierte Sicherungsmöglichkeiten wie Passwort oder Fingerabdruck verwendet werden. Auch Überweisungen mittels QR-Codes könnten denkbar sein - in welcher Form wir ab 2026 tatsächlich bezahlen werden, steht jedoch noch in den Sternen.

Treibende Kraft hinter dem E-Euro



Besonders die EZB ist derzeit treibende Kraft hinter der Einführung des digitalen Euros - kein Wunder, ist es doch das Bestreben der Institution, sich die Konkurrenz von Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. vom Leib zu halten. Hintergrund ist die Bedrohung des herkömmlichen Bankenapparats durch die neuen, flexiblen und günstigen Zahlungstransfers mittels Kryptowährungen. Durch diese schnellen und breit verfügbaren, dezentralen Zahlungsmittel geraten die Banken in Zugzwang.



Außerdem sorgten auch Ankündigungen wie die des Facebook-Konzerns für Furore: 2019 wurde der anstehende "Großangriff" auf die bestehenden Finanzsysteme mit der Währung Libra angekündigt. Durch die etwa 3 Milliarden Nutzer hätte Facebook die Möglichkeit, eine parallele Währung aufzubauen, die weltweit akzeptiert würde. Davon würde in erster Linie Facebook selbst profitieren, allerdings konnten die Regulatoren durch massiven Druck auf das Projekt dessen Konzept deutlich schrumpfen. Das heute unter dem Namen Diem in der Schweiz ansässige Projekt soll nun als Stablecoin (s.u.) angeboten werden und wird dabei von der US-Behörde überwacht. Die angekündigte Revolution aus 2019 blieb bislang aus - die Banken bleiben jedoch nervös.



Zwar konnte der Vorstoß Facebooks abgewehrt werden, doch ist der Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple und Co. kaum noch zu stoppen. Die Konkurrenz gegenüber den herkömmlichen Banken steigt immer weiter an. Zwar wird der Bitcoin weniger als Zahlungsmittel denn als Investitionsmöglichkeit genutzt, doch könnten sich die Usecases schnell ändern, auch durch technische Innovationen. Um den Anschluss nicht zu verlieren, werden die Banken alles daran setzen, mit dem E-Euro eine gute und breit verfügbare Alternative anzubieten.



Auch eine andere Erwägung der Zentralbanken macht den E-Euro aus deren Sicht attraktiv: Der Bargeldanteil im Euroraum liegt bei derzeit etwa 20 Prozent, alle anderen Bestände sind auf Konten im Bankensystem verteilt. Für diese Werte sind jedoch die Finanzhäuser selbst verantwortlich, die Kontrolle der EZB verringert sich mit dem Bargeldbestand immer weiter. Würde der E-Euro nun den Online-Handel revolutionieren, könnten sich die Zentralbanken neue Einflüsse sichern und das europäische Finanzsystem durch Regulation und Beeinflussung von digitalem und physischem Bargeld kontrollieren.

E-Euro: Vorteile für Bürger



Bei aller Kritik an der EZB kann der E-Euro doch auch entscheidende Vorteile für die Bürger des Euroraumes haben: EU-Raum: Innerhalb der Währungsunion sind nationale Konten nur von geringem Nutzen. Meist muss im internationalen Kontext auf Kreditkarten oder Bargeld zurückgegriffen werden. Durch die Einführung eines digitalen Euros könnte diese Beschränkung effektiv angegangen werden. Reisen und Zahlungen innerhalb des Euroraumes würden so komfortabler.



Unabhängige Zahlung: Schon jetzt wird der Zahlungsverkehr digitaler. Bargeldlose Zahlsysteme laufen dabei über private Unternehmen wie Apple, Google und Co. Dabei steigt mit den Zahlvorgängen auch die Abhängigkeit von diesen Unternehmen. Mit einem bargeld-ähnlichen E-Euro würden diese Abhängigkeiten reduziert.



Daten- und Persönlichkeitsschutz: Als weitgehend anonymes Bezahlsystem könnte der E-Euro eine sehr viel "privatere" Option als das Bezahlen mit Paypal oder Apple-Pay bieten. Zwar ist eine echte Anonymität nicht zwingend gegeben, der Nutzen eines Pseudonyms wäre jedoch ein Schritt in Richtung eines verlässlichen Datenschutzes.



Nationalbanken in der Pflicht: Der E-Euro würde neben der Regulierung auch in der Sicherung bei den Zentralbanken angesiedelt sein. Entscheidend ist die Bewertung des E-Euro als Bargeld, denn für dieses sind die Nationalbanken zuständig. Anders als bei kontoführenden Banken wie Postbank, ING und Co. sind bei Bargeld und Bargeldentsprechungen die Einlagensicherungen der EU zuständig. Bankenpleiten wie 2008 können das Vermögen der Bürger so nicht mehr gefährden.



Denn auch wenn der Einlagensicherungsfonds dafür verantwortlich ist, Bankpleiten abzufangen, kann dieses System kollabieren: Erstens sind Einlagen nur bis zu einem bestimmten Punkt gesichert. Und zweitens ist auch der Einlagensicherungsfonds nicht unbegrenzt. Der E-Euro könnte also wirken wie ein "Notgroschen", der in Bar aufbewahrt wird.

Nachteile des E-Euro: Bargeld adé?



Zuletzt gab es ein klares Bekenntnis der EZB zum Bargeld: Pyhsisches Bargeld werde nicht verschwinden, der E-Euro wäre lediglich eine Ergänzung und kein Ersatz für Bargeld. Dennoch bleibt die Zahl der Kritiker groß: Mister Dax (Dirk Müller) erörterte in einem Focus-Interview, dass die staatliche Form der Digitalwährung letztlich zu einer staatlichen Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs führen könnte. So ist etwa die Anonymität des E-Euro in Frage zu stellen - letztlich müsste die EZB als Herausgeber der Währung die Fäden in der Hand halten.



Auch andere Teilnehmer einer Umfrage der EZB im Sommer 2021 teilten diese Ansicht: 54 Prozent der befragten Fachleute gaben an, gegen die Einführung eines digitalen Euros zu sein. Nur etwa 40 Prozent könnten sich die Nutzung des digitalen Geldes vorstellen.



Dass die Angst vor dem Verschwinden des Bargeldes nicht unbegründet ist, zeigen auch die Entwicklungen in China, die in den letzten Jahren beobachtet werden konnten: Nach einem großen Falschgeld-Problem wurden digitale Zahlungssysteme privater Anbieter schnell sehr beliebt. Alipay etwa hat eine derart breite Akzeptanz, dass auch alltägliche Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel mit dem Dienstleister beglichen werden.



In der EU ist jedoch weniger das Falschgeldproblem, als vielmehr die Geldwäsche ausschlaggebend: Bereits jetzt wurde durch die EU-Kommission verkündet, Bargeldzahlungen auf 10.000 Euro zu begrenzen. Klar, das ist keine Abschaffung des Bargeldes, gilt aber dennoch als klare Beschneidung der Zahlungsfreiheit mit Barmitteln.