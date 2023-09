Große Fernseher kosten heutzutage nicht mehr die Welt. Doch wo ist der Haken? Lohnen sich solche Geräte wirklich oder sind sie nur reine Geldverschwendung?

Bei klassischen TV-Geräten ging der Absatz in den vergangenen Jahren etwas zurück. Dennoch blieben die Verkaufszahlen mit rund fünf Millionen Fernsehern allein im Jahr 2022 noch relativ stabil. TV-Geräte gibt es in fast jedem Haushalt. Damit schauen wir uns spannende Serien auf Amazon Prime Video oder Netflix an oder zocken zeitvergessen mit der Xbox oder der Playstation.

Beim Verbinden der Geräte mit einer Konsole oder bei der Nutzung moderner Streaming-Dienste oder Sprachassistenten machen sich zahlreiche Unterschiede zwischen den TV-Geräteklassen bemerkbar. Große Fernseher der Mittel- oder Oberklasse haben neben der größeren Display-Diagonale auch deutlich mehr Extras, Features und Funktionen an Bord.

Wir zeigen Ihnen die Unterschiede zwischen hochpreisigen und günstigen TV-Geräten und stellen Ihnen Top-Modelle aus jeder Preisklasse vor.

Je mehr Zoll, desto mehr Euro

Innerhalb der Preisklassen bestimmt die Größe des TV-Geräts den Preis. Spitzenmodelle mit 85 Zoll Bildschirm können locker mal 10.000 Euro kosten. Jenseits dieser überdimensionierten Größen sind solche Preise kaum vorstellbar.

Was auch immer das Budget hergibt, eines der wichtigsten Auswahlkriterien wird sehr wahrscheinlich die gewünschte Bildgröße sein. Alles ist jedoch relativ. Wenn Sie direkt vor dem Bildschirm sitzen, bringen Ihnen die 215 Zentimeter Displaydiagonale kaum Vorteile. Dagegen sind entfernt aufgestellte 32-Zoll-TVs in großen Wohnräumen keine gute Idee. Es sei denn, Sie wollen sich das Filmvergnügen ruinieren.

LCD oder OLED - deutliche Preisunterschiede

Hochwertige und moderne Fernseher haben fast immer mit LC- oder OLED-Displays. Liebhaber von Filmen setzen meistens auf Fernseher mit OLED-Technologie. Diese Fernseher sind aufgrund des aufwendigeren Produktionsprozesses meist etwas teurer als Fernseher mit LCD-Technologie.

Vorteile von OLED

- Schwarzwert ist tiefer und besonders kräftig

- Natürliche Farbdarstellung

- Kommt ohne Hintergrundbeleuchtung aus, da Pixel individuell beleuchtet werden

- Dies ermöglicht geringe Gehäusetiefen

- Augenschonendes Bild

- Dank geringer Reaktionszeiten ideal für Gamer

Vorteile von LCD

- Meist günstiger als OLED

- Starker Kontrast, hohe Leuchtkraft: Bild ist auch bei Fremdlicht-Einfall noch kräftig und gut erkennbar

- Etwas weniger Bildrauschen als OLED

Rauschunterdrückung

Über die Displaytechnik hinaus gibt es zahlreiche weitere Aspekte, die für eine gute (oder schlechte) Bildqualität verantwortlich sind. Moderne und teurere TV-Geräte sind häufig mit eine einer mehrstufigen Rauschunterdrückung ausgestattet. Sogar bei schwächelndem Eingangssignal sorgt diese noch für ein besonders klares Bild.

Höhere Bildwiederholrate für mehr Geld

Aktuelle Streaming-Dienste können die Vorzüge eines 120-Hertz-Fernsehers noch nicht zur Geltung bringen (Blu-Rays übrigens auch nicht). In der Regel sind Filme so codiert, dass sie nur 24 Bilder pro Sekunde anzeigen.

Beim modernen Gaming sieht das allerdings ganz anders aus: Sowohl die Xbox Series X/S als auch die PS5 bieten bei einigen Titeln 120 FPS. Das Erlebnis ist einfach traumhaft.

Bessere Reaktionszeiten

Die "response time" gibt in etwa die Zeit an, die ein Pixel benötigt, um seine Farbe bei einer Änderung des Eingangssignals zu ändern. Bei zu hohen Reaktionszeiten können bei schnellen Bildwechseln störende Schlieren auftreten. Beim Gaming ist das recht nervig.

Dagegen punkten teurere OLED-TVs häufig mit guten Reaktionszeiten. Generell gilt: Je höher die Hertz-Zahl beim Fernseher ist, desto besser ist auch die response time. Kaum ein versierter Zocker würde mehr als 20 Millisekunden akzeptieren. Er sollte sich dann eher nach einem Gerät umsehen, das um die 10 Millisekunden aufweist.

Smarte Funktionen

Moderne Fernseher können mehr als nur Kabel-TV. Inzwischen haben sich die Geräte zu kleinen beziehungsweise großen Computern entwickelt. Die folgenden Ausstattungsmerkmale treiben den Preis:

- Direkte Unterstützung für Streamingdienste ohne Set-Top-Boxen. Amazon Prime Video, Disney+ oder Netflix lassen sich per TV-Gerät direkt empfangen und anschauen.

- Webbasierte Angebote wie Vimeo, Youtube & Co. wiedergeben.

- Support von Diensten wie Apple Airplay oder Chromecast.

- Videotelefonie

- Alexa, Bixby oder Google Assistant als Sprachassistenz nutzen

- Mit Systemen wie Mirror Cast Inhalte mobiler Geräte spiegeln

- Eigene Fotos, Videos oder Mediatheken wiedergeben

- Musikstreaming und klassisches Surfen

- Hintergrundbeleuchtung: Dynamische, per Sensor gestützte Flächenausleuchtung hinter dem TV. Das Bild wirkt dadurch größer und es schont zugleich die Augen.

Hightech wie Dolby Vision IQ

Dolby Vision wurde konsequent zu Dolby Vision IQ weiterentwickelt. Die Technik steht für eine intelligente Bildanpassung, also ein besonders schönes Bild. Dieses entsteht, indem die Technik das Umgebungslicht im Raum analysiert und die Displaywerte des TV-Geräts entsprechend anpasst.

Um das Bild in allen dunklen und hellen Bereichen optimal wiederzugeben, rechnet die Technik das Tageslicht und fremde Lichtquellen wie Lampen in die lokalen Bildwerte mit ein. Das Heimkino mit konstanten Beleuchtungsverhältnissen ist dagegen auf Dolby Vision IQ nicht zwingend angewiesen. Hier kann man selbst Hand anlegen und das Bild seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Wer allerdings das Lampenlicht seiner Mitmenschen im Raum ab und zu tolerieren muss oder zu verschiedenen Tageszeiten Serien und Filme schaut, wird die Vorteile der intelligenten Dolby-Vision-IQ-Technik schätzen. Ein gutes sowie preiswertes Modell, das über dieses innovative Feature verfügt, ist zum Beispiel der 55-Zöller Hisense 55U71HQ.

Mit dem Preis steigen Qualität und die Zahl der Anschlüsse

Ein steigender Preis verheißt in der Regel nicht nur mehr Qualität, sondern auch eine größere Anzahl von am TV-Gerät verfügbarer Anschlüsse. Geschmeidige 120 Hertz und eine Auflösung von 8K lassen sich nur genießen, wenn etwa Signale über HDMI 2.1 eingespeist werden. Der ältere Standard HDMI 2.0 reicht dafür nicht aus.

Ein USB-Port ist immer dann notwendig, wenn man Fernsehprogramme oder Sendungen auf einem externen Speichermedium wie einer per USB-anschließbaren Festplatte oder einem USB-Stick aufnehmen möchte. Vom Hersteller des Speichermediums erhält man die hierfür notwendige Software.

Hinzu kommen Anschlüsse für Kopfhörer und mögliche Bluetooth-Funktionen. Das ist praktisch, um noch tiefer in das Film- oder Spiele-Erlebnis abzutauchen. Zudem erspart man sich manchen Kabelsalat und wird auch während eines Gangs zum Kühlschrank nie aus dem aktuellen Geschehen herausgerissen.

Preis-/Leistungstipps: Spitzen-TVs für jedes Budget

Preiswert, ausgewogen oder Technik der Spitzenklasse: Zu guter Letzt möchten wir Ihnen für jede der drei gängigsten Preiskategorien ein besonders gelungenes Gerät vorstellen. Den günstigsten Fernseher gibt es aktuell bei Amazon sogar zum Schnäppchenpreis. Hier kostet das Markengerät gerade einmal 380 Euro.

Für rund 500 Euro zu haben: Samsung Crystal UHD 4K TV 43 Zoll

Das Einsteigermodell des Herstellers Samsung beeindruckt mit seiner soliden Ausstattung und Sprachsteuerung. Aktuell ist das Gerät bei Amazon besonders günstig zu haben. Anstatt für 580 Euro (UVP) gibt es dort den 43-Zoll-Fernseher für momentan etwa 380 Euro.

Das im Air-Slim-Design produzierte Gerät ist gerade einmal 2,6 cm tief. Optisch wirkt das Gerät daher besonders flach. Es verfügt einen Triple-Tuner für DVB-S, DVB-C und DVB-T2. Die Apps für Amazon Prime Video, Disney+ und Netflix lassen sich direkt starten. Auch gängige Sprachsteuerungen wie Google Assistant, Alexa und Bixby werden unterstützt.

Bei 60 Hz wird eine Auflösung des LC-Displays mit 2.840 x 2.160 Pixel unterstützt. Die einzigen Wermutstropfen sind die Lautsprecher, bei denen man Abstriche machen muss, und die Werbeeinblendungen.

Spitzen-TV für 1.000 Euro: Amazon Fire TV Omni QLED mit 65 Zoll

Der mit einem 65-Zoll-Display ausgestattete Fire TV von Amazon liefert eine ausgezeichnete HDR-Bildqualität. Er besitzt eine Fire-TV-Schnittstelle und eine Freisprechfunktion für Alexa. Für optimale Lichtverhältnisse sorgt die adaptive Bildtechnik mit automatischer Regelung. Für eine Auflösung von 4K ist diese Technik optimal.

Für Amazon Prime Video ist der Fernseher ebenso gerüstet wie für Disney+ und Netflix. Leider ist nur ein einzelner HDMI-2.1-Anschluss nutzbar. Der Bass könnte ebenfalls etwas besser sein.

Entertainment pur für 2.500 Euro: LG OLED77CS9LA TV (77 Zoll, 120 Hertz)

Mit seinen 77 Zoll misst der LG OLED77CS9LA TV (77 Zoll, 120 Hertz) fast zwei Meter und verspricht ein außergewöhnliches Bild. Aufgrund seiner 120 Hertz ist er auch für Zocker eine interessante Option. Egal, ob auf der Xbox Series X/S oder der PS5 - mehr Tiefe im heimischen Gameplay geht fast nicht.

Der Smart-TV bietet Unterstützung für Alexa und Googles Assistant. Er ist sowohl mit Apple AirPlay kompatibel als auch mit Google Home. AMD FreeSync hat er ebenso an Bord wie Nvidia G-Sync. Außerdem bietet der Fernseher Dolby Atmos, Dolby Vision IQ und einen leistungsstarken Bildprozessor. Auch wenn das Gerät mit 77 Zoll zunächst recht wuchtig erscheint, lässt es sich dennoch überraschend dezent ins Wohnzimmer integrieren.