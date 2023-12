Smart-Home-Technologie revolutioniert unseren Alltag, indem sie Haushaltsgeräte und Wohnbereiche intelligent vernetzt. Ziel ist es, das Leben komfortabler, sicherer und effizienter zu gestalten. Im Wohnzimmer beispielsweise steuert ihr Unterhaltungselektronik direkt vom Sofa aus, per App oder Sprachbefehl. Fast unbemerkt regeln smarte Sensoren das Raumklima und passen die Temperatur an. Im Schlaf- und Kinderzimmer überwachen intelligente Matratzen die Schlafqualität, während smarte Babyphones für zusätzliche Sicherheit sorgen. Auch im Garten profitiert ihr von mehr Komfort und Sicherheit: Automatische Bewässerungssysteme und Rasenroboter erleichtern die Pflege, Bewegungssensoren und Kameras überwachen euren Eingangsbereich. Und wenn es klingelt? Schaut einfach auf euer Handy, um zu sehen, wer vor der Tür steht. Dafür müsst ihr nicht einmal zuhause sein.

Neugierig geworden? In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr Smart-Home-Anwendungen in verschiedenen Wohnbereichen optimal einsetzen könnt.

Smart Home im Wohnzimmer: So schafft ihr die perfekte Atmosphäre!

Unser Wohnzimmer ist ein Ort des Zusammenkommens, der Entspannung und Unterhaltung. Dank moderner Technologie können wir auf Knopfdruck Filme streamen, Musik in höchster Qualität genießen und die Beleuchtung an die gewünschte Stimmung anpassen. Doch wie verknüpft man diese vielfältigen Möglichkeiten sinnvoll miteinander? Hier kommen intelligente Steckdosen und Sensoren ins Spiel, die nicht nur den Komfort erhöhen, sondern auch die Effizienz steigern und die Sicherheit gewährleisten.

Der Eve Energy Strip ist ein exklusiv für Apple HomeKit entwickeltes Produkt, das mit seinen drei Steckdosen eine nahtlose Steuerung eurer Geräte ermöglicht. Ob per Siri-Sprachbefehl, der Eve-Mobil-App oder HomeKit-Szenen und -Automatisierungen, ihr habt die Kontrolle. Doch das ist längst nicht alles. Der Energy Strip überwacht in Echtzeit den Stromverbrauch eurer angeschlossenen Geräte. Das bedeutet, ihr könnt den Energieverbrauch eures Fernsehers oder eurer Spielkonsole messen und sogar die potenzielle Ersparnis berechnen, wenn diese Geräte nicht in Gebrauch sind.

Für ultimative Gemütlichkeit und die perfekte Atmosphäre sorgt eine intelligente Temperatursteuerung. Das Eve Thermo ist ein smartes Thermostat, mit dem ihr die Raumtemperatur über eine App oder Sprachbefehle steuern könnt. Doch das ist noch nicht alles: Es lernt von euren Gewohnheiten und passt die Heizung entsprechend an, um Energie zu sparen. In Kombination mit Eve Room habt ihr zusätzlich immer einen Überblick über die allgemeine Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum. Dieser kleine, aber leistungsstarke Sensor misst verschiedene Parameter der Raumluft und sendet die Daten in Echtzeit an euer Smartphone. So könnt ihr sicher sein, dass ihr und eure Familie in einer gesunden Umgebung lebt.

Das Heizkörperthermostat Eve Thermo (links) passt die Raumtemperatur eurem Tagesablauf an, während Eve Room (rechts) das Raumklima und die Lüftungsqualität überwacht. (Bilder: Eve – eigene Montage)

Sicherheit ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, insbesondere wenn Kamine oder Heizlüfter im Einsatz sind. Der Netatmo Smarter Kohlenmonoxidmelder überwacht kontinuierlich den Kohlenmonoxidspiegel und sendet bei Überschreitung eines sicheren Wertes sofort eine Benachrichtigung an euer Smartphone. So könnt ihr eure Familie und euer Zuhause schützen.

Offene Türen und Fenster können nicht nur Energie verschwenden, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere wenn Kinder im Haus sind. Der Aqara Door & Window Sensor P2 kann an Türen, Fenstern oder sogar Schubladen angebracht werden und informiert euch über deren Status. Ihr seid immer im Bilde und könnt unerwünschten Zugang oder das unkontrollierte Verlassen des Hauses verhindern.

Smart Home im Kinder- und Schlafzimmer: Innovationen für mehr Komfort und Sicherheit

Mit einer intelligenten Auswahl an Smart-Home-Produkten könnt ihr euren Wohnkomfort deutlich steigern und dabei gleichzeitig für Sicherheit und Energieeffizienz sorgen. Vom einfachen Lichtschalter bis zum umfassenden Beleuchtungssystem – die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt und die Installation meist unkompliziert. Wir zeigen euch, wie das Kinder- und Schlafzimmer zu einer Wohlfühloase der besonderen Art werden.

Wer kennt es nicht: Man liegt bereits im Bett und vergisst das Licht auszuschalten. Mit dem Philips Hue Tap Dial Schalter lässt sich dieses Problem bequem lösen. Den schlicht designten Schalter platziert ihr einfach auf dem Nachttisch oder montiert ihn an der Wand. Er ermöglicht die Regulierung der Beleuchtung im Raum, ohne dass ihr zum Smartphone greifen müsst.

Eine ideale Ergänzung für den Schalter ist Eve Energy. Mit der intelligenten Steckdose könnt ihr nicht nur angeschlossene Geräte wie Lampen, Ventilatoren oder Musikgeräte per App steuern, sondern auch individuelle Zeitpläne und Automationen festlegen. Dies ist besonders nützlich, um den Raum vor dem Aufwachen aufzuwärmen oder das Licht sanft einzuschalten, wenn euer Kind aufwacht. Ein Highlight der Eve Energy ist die integrierte Energieverbrauchsanzeige. Dadurch könnt ihr Stromfresser frühzeitig identifizieren und euren Haushalt noch energieeffizienter gestalten.

Die richtige Beleuchtung kann Wunder wirken, wenn es um die Stimmung im Raum geht. Das Philips Hue White-Lampe Starter Set bietet eine breite Palette von Farben und Helligkeitsstufen. Ob ihr ein helles Tageslicht zum Lesen oder ein sanftes, warmes Licht zum Entspannen vor dem Schlafengehen wünscht – die Anpassungsoptionen sind vielfältig.

Für ein zusätzliches stilvolles Element sorgt die Philips Hue Signe Oak Tischleuchte. Dieses Designerstück verbindet Eleganz mit Modernität und kann, wie alle anderen Beleuchtungselemente, über die zentrale Steuerung angepasst werden.

Sicherheit ist gerade im Kinderzimmer ein unverzichtbares Element. Den Eve Motion Bewegungssensor könnt ihr unauffällig in Kinder- oder Schlafzimmern platzieren. Er ist programmierbar und kann so eingestellt werden, dass er automatisch das Licht einschaltet, wenn jemand den Raum betritt. Dies ist nicht nur praktisch für nächtliche Rundgänge, sondern auch beruhigend, wenn sich euer Kind im Schlaf bewegt und ein sanftes Licht oder entspannende Musik angehen soll.

Smart Home im Garten: Grünes und sicheres Paradies

Die Integration verschiedener Smart Home-Produkte kann den Garten in einen intelligenten und funktionalen Lebensraum verwandeln. Von der automatischen Bewässerung bis zur Sicherheitsüberwachung – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Beginnen wir mit der Gartenbewässerung. Eve Aqua ist ein intelligentes Bewässerungssystem, das mit Apple HomeKit und dem Thread-Netzwerkprotokoll kompatibel ist. Thread überträgt Daten schneller und zuverlässiger zwischen euren Smart-Geräten. Ihr könnt die Bewässerung über euer Smartphone steuern oder automatische Zeitpläne einrichten, die sich nach dem Wetter oder dem Feuchtigkeitsgrad im Boden richten. So sorgt ihr nicht nur für eine optimale Bewässerung eurer Pflanzen, sondern spart auch Wasser.

Die Sicherheit im Garten und rund ums Haus ist mit dem Arlo Pro 4 Spotlight Kamera 3er-Pack gewährleistet. Diese Kameras sind wetterfest und lassen sich leicht an verschiedenen Stellen im Garten installieren. Sie bieten HD-Qualität und haben eingebaute Scheinwerfer, die sich bei Bewegungserkennung automatisch einschalten. Durch die Integration in euer Smart Home-System könnt ihr die Kameras mit anderen Geräten verbinden, um eine vollständige Sicherheitslösung zu schaffen.

Habt ihr elektrisch betriebene Jalousien oder Markisen im Garten oder der Terrasse? Dann ist der Eve Shutter Switch eine intelligente Lösung, um Jalousien per App, Sprachbefehl oder Zeitplan zu regulieren. Bei starkem Sonnenschein fahren die Jalousien automatisch herunter, oder sie öffnen sich morgens automatisch, um die Morgensonne hereinzulassen. Ein weiterer Vorteil dieses Systems: Ihr könnt Anwesenheit simulieren, wenn ihr im Urlaub oder nicht zu Hause seid. Ein automatischer Zeitplan lässt die Jalousien zu verschiedenen Tageszeiten hoch- und runterfahren, was potenzielle Einbrecher abschrecken kann. Diese Funktion ist besonders nützlich in der Urlaubszeit, um den Eindruck zu erwecken, dass das Haus bewohnt ist, selbst wenn ihr weit entfernt seid.

Nach Sonnenuntergang sorgt die Philips Hue Econic LED Wegeleuchte für die optimale Ausleuchtung eures Gartens. Die Standbeleuchtung könnt ihr farblich so einstellen, dass sie zur jeweiligen Stimmung oder zum Anlass passt. Passend zu eurem Stil gibt es noch zwei weitere Ausführungen: Lucca und Turaco. In Kombination mit dem Philips Hue Outdoor Sensor lassen sich die Wegeleuchten automatisch bei Bewegungserkennung aktivieren. Dies ist nicht nur praktisch für eure eigenen Gartenspaziergänge, sondern erhöht auch die Sicherheit rund um euer Zuhause.

Smart Home im Eingangsbereich: Komfort und Sicherheit auf Schritt und Tritt

Der Eingangsbereich oder Flur ist das Erste, was man sieht, wenn man nach Hause kommt, und das Letzte, bevor man das Haus verlässt. Ein Smart Home im Eingangsbereich erhöht nicht nur den Komfort, sondern verbessert auch die Sicherheit.

Stellt euch vor, ihr kommt mit vollen Einkaufstaschen nach Hause und die Tür öffnet sich wie von Zauberhand. Das Tedee Smart Lock GO macht’s möglich. Diese schicke und zugleich sichere Türschloss-Lösung kommuniziert nahtlos via Bluetooth mit eurem Smartphone. Wenn ihr euch nähert, erkennt das Schloss eure Präsenz und entriegelt die Tür automatisch. Sobald ihr im Haus seid, schließt es sich hinter euch. Schlüssel sind passé, ebenso die Sorge, die Tür nicht richtig abgeschlossen zu haben.

Ein Flur muss mehr sein als nur funktional, er sollte auch einladend wirken. Hier kommt der Aqara Motion Sensor P1 ins Spiel, ein Bewegungssensor, der perfekt mit den Philips Hue Argenta und Centris Spots harmoniert. Sobald der Sensor eure Bewegung im Eingangsbereich registriert, erstrahlt im Nu die perfekte Lichtkulisse. Ob sanftes Abendlicht oder klares Tageslicht, die Beleuchtung passt sich wahlweise euren Wünschen oder der Tageszeit an.

Mit der Aqara Smart Video Doorbell G4 könnt ihr eure Haustür jederzeit im Blick behalten. Die Türklingel verfügt über eine hochauflösende Kamera, die euch zeigt, wer vor eurer Tür steht. Ihr erhaltet eine Push-Nachricht auf euer Smartphone, sobald jemand klingelt, und könnt mit dem Besucher über die App kommunizieren. Wenn ihr den Gast hereinlassen wollt, könnt ihr das Tedee Smart Lock GO aktivieren, das mit der Türklingel gekoppelt ist, und die Tür bequem aus der Ferne öffnen.

Fazit: Smart Home ist eine Investition in mehr Lebensqualität

Smart Home ist mehr als nur eine technologische Innovation. Die Vernetzung unserer Lebensbereiche und die Automatisierung verschiedener Haushaltsgeräte und -funktionen gestalten den Alltag komfortabler, sicherer und oft auch energieeffizienter. Die Möglichkeit, das eigene Zuhause per App oder Sprachbefehl zu steuern, ermöglicht Anpassungen an individuelle Bedürfnisse und sorgt für ein neues Level an Bequemlichkeit. Das hilft auch älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen, ihre Selbstständigkeit und Mobilität länger zu erhalten. All diese Aspekte zusammengenommen zeigen, dass ein gut durchdachtes Smart Home den Alltag spürbar verbessert, und, richtig angewendet, eine Investition in mehr Lebensqualität darstellt.