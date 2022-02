Suche und Zieleingabe: Supereinfach und bequem



Google Maps lässt sich kinderleicht bedienen. Hierzu brauchen Sie nur die App zu starten und das Ziel oben in das Suchfeld einzugeben. Das kann sowohl eine konkrete Adresse, als auch eine Sehenswürdigkeit wie beispielsweise "Bismarckturm", "Botanischer Garten" oder "Tiergarten" sein. Ebenso ist ein Geschäftsname oder eine Funktionsbeschreibung möglich wie BMW-Werkstatt oder Sattlerei. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Ziel über einen Sprachbefehl einzugeben. Falls Sie gerade fahren, sollten Sie Eingaben nur noch per Sprachbefehl machen. Sie starten die Spracheingabe mit "OK Google". Der Befehl "Bring mich nach Hause", navigiert Sie zu Ihrer Heimatadresse, falls Sie diese hinterlegt haben.



Google Maps ist eng mit der Google-Suchmaschine verknüpft und nutzt diese ausgiebig. Nach Eingabe der ersten Buchstaben klappt Maps eine Vorschlagsliste mit passenden Suchbegriffen auf. Das schafft nicht einmal ein 3.000 Euro teures Infotainmentsystem. Das kostenlose Google Maps dagegen schon.



Jetzt können Sie einen passenden Vorschlag auswählen oder Ihren Suchbegriff vervollständigen. Die Vorauswahl einer Kategorie oder Rubrik ist bei der Suche nicht erforderlich. Tippen Sie einfach drauf los. Das ist deutlich komfortabler als umständliche Zieleingaben, die man bei manchen modernen Standalone-Navis (PNA = "Personal Navigation Assistant") antrifft. Bei solchen Geräten muss der Benutzer aus vorgegebenen Kategorien wie "Restaurant", "Tankstelle" oder "Werkstatt" zunächst seine Vorauswahl treffen, bevor er den Namen eingeben kann. Das ist nicht nur unflexibel, sondern auch nicht mehr zeitgemäß.



Tipp: Wenn Sie mit Ihrem Google-Account angemeldet sind, können Sie Ihre Route im Browser am heimischen PC vorab erstellen und anschließend bequem an das Smartphone senden.

Auswahl des Verkehrsmittel.: Vom Auto bis zum Flugzeug ist alles dabei



Wenn Sie Ihr Ziel festgelegt haben, müssen Sie auf "Route" tippen und anschließend aus den oben angezeigten Fortbewegungsmitteln das von Ihnen genutzte auswählen. Genauer: Hier geht es um die Fortbewegungsart, also Auto, Fußgänger, Flugzeug, Radfahrer oder Nahverkehr. Für jedes Verkehrsmittel zeigt Ihnen die App auf der Karte die Route und die voraussichtliche Reisedauer an. Hinzu kommen noch spezifische Informationen zu jedem Verkehrsmittel. Was beim Auto die aktuelle Verkehrslage ist, sind beim ÖPNV die Umsteigepunkte. Fußgängern und Radfahrern steht dagegen ein Höhenprofil zur Auswahl. Es erscheint, wenn der Benutzer vom Bildschirmrand unten nach oben wischt. Google Maps ist auf "Auto" voreingestellt. Wer dieses Verkehrsmittel nutzt, kann direkt rechts auf "Start" tippen. Nach dem Fingertipp legt das Navigationssystem los, indem es Karten anzeigt und Sprachanweisungen ausgibt.



Sie haben zudem die Möglichkeit, eine Pendelstrecke festzulegen. Sollte es hier zu Verspätungen kommen, informiert Sie Google Maps vorab. Wenn Sie am unteren Bildschirmrand auf "Pendeln" tippen, können Sie Ihre Pendelstrecke einrichten oder Daten über eine schon festgelegte Pendelstrecke abrufen.

Feintuning für Ihre Routenwahl



Bevor Sie die Navigation starten, haben Sie die Möglichkeit, Bedingungen festzulegen. Hierzu geben Sie unter "Einstellungen" (hier ist das Menü mit den drei Punkten oben rechts in der iOS-App gemeint) beispielsweise Autobahnen oder Mautstraßen vermeiden. Sie können hier auch die Sprachausgabe abschalten, Zwischenstopps einfügen oder bestimmte Fähren bei der Wahl der Route ausschließen. Ebenfalls können Sie hier Zwischenziele nachträglich eintragen oder löschen.



Auf unserer Testfahrt über mehrere Hundert Kilometer durch Oberbayern klappte alles einwandfrei. Google Maps lotste uns beispielsweise nur über landschaftlich reizvolle Straßen (Bundes-, Land- und Staatsstraßen) fernab von Autobahnen. Das Manko einer fehlenden Auswahlmöglichkeit für besonders sehenswerte Routen ließ sich dadurch teilweise umgehen. (Mehr dazu weiter unten).



Tipp: Wenn Sie nach einer solch reizvollen Route wieder schneller an Ihr Ziel kommen möchten, müssen Sie die "Autobahnen vermeiden"-Option wieder deaktivieren.



Möchten Sie dennoch nach einer bestimmten Rubrik suchen, ist auch das mit Google Maps problemlos möglich. Ab sofort können Sie Apotheken, Cafés, Hotels, Imbissbuden, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants (einschließlich Liefer- und Abholservices) sowie Tankstellen am gesuchten Ort finden. Die aktuellen Geschäftszeiten sind immer mit angegeben. Dasselbe gilt für Freizeitangebote wie Kinos, Museen und Fitnessstudios. Wenn Sie in einer fremden Stadt etwas Ruhe tanken möchten, so hat Google auch daran gedacht. Mit einem Tipper finden Sie alle Parkanlagen vor Ort. Für sämtliche dieser Kategorien hat Google oben in der Karte Schnellzugriffs-Buttons eingerichtet.

Schnell zur Arbeit oder nach Hause



Haben Sie Adressen für Ihren Arbeits- und Heimatort festgelegt, so erscheinen auch diese am oberen Kartenrand als Schnellzugriffs-Buttons.



Unter "Neues aus der Region", "Aktuelles" oder "Sehenswürdigkeiten", am unteren Rand der Karte finden Sie interessante Einträge zum Stöbern. Es sind die gleichen Inhalte, die auch in den Kategorien "Cafés" und "Restaurants" zu finden sind. Hier gibt es Bilder, Infos zu Entfernungen und Bewertungen. Das ist recht hilfreich, wenn sich ein Benutzer in einer ihm fremden Stadt orientieren will. Ebenfalls hilfreich sind die "Infos zu Covid-19", die derzeit aus aktuellem Anlass ganz oben eingeblendet werden. Die Infos hierzu kommen von Google Local Guide.



Eine weitere Schnellzugriffsleiste befindet sich am unteren Bildschirmrand. Hier sind unter anderem Favoriten und Ihre Pendelstrecke platziert.

Kartentyp und -details



Mithilfe des Auswahl-Icons oben rechts auf der Karte wechseln Sie zwischen verschiedenen Kartentypen wie Standard-, Satellit- und Geländeansicht.



Weitere Informationen lassen sich unter Kartendetails einblenden. Hierzu zählen unter anderem Infos zur Covid-19-Lage, die aktuelle Verkehrslage in Echtzeit sowie die öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort. Um die Covid-19-Inzidenzzahlen sinnvoll darzustellen, können Sie Ausschnitte aus der Karte herauszoomen. So werden die regionalen Unterschiede bei den Inzidenzen besser sichtbar. Ein bei Datenschützern nicht unumstrittenes Extra stellt die Street-View-Ansicht dar, die hier ebenfalls eingeblendet werden kann. Sie steht vor allem bei Einkaufszentren, Flughäfen und anderen Gebäudekomplexen dieser Größenordnung zur Verfügung.

Globusansicht in Google Maps./strong>



Google Maps kann seit August 2018 die Erde im Desktop-Browser auch als Globus anzeigen. Hierzu müssen Sie zuerst die Satellitenansicht aktivieren und dann die Globusansicht einschalten. Im Mobil-Browser sowie in der Smartphone.App wird die Erde dagegen nach wie vor als zweidimensionale Fläche angezeigt. Landmassen werden dadurch allerdings verzerrt dargestellt.

Umsteigehilfe für den öffentlichen Nahverkehr



Nicht nur Staus und Behinderungslagen auf Straßen berücksichtigt Google bei der Navigation, sondern auch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). So werden neben den Abfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel auch deren Routen mit den genauen Umstiegs- und Ankunftszeiten angezeigt. Verkehrsmittel.übergreifend versteht sich. Der Benutzer erhält von Google Maps eine Erinnerung zum Umsteigen, wenn er mit einem Verkehrsmittel des ÖPNV unterwegs ist. Eine Zusammenstellung der von Google für Google Maps erfassten Dienste des öffentlichen Nahverkehrs finden Sie in dieser Liste.

Hinweise zu barrierefreiem Nahverkehr



Seit dem 16.03.2018 zeigt Google bei einigen Linien des öffentlichen Nahverkehrs an, ob Rollstuhlfahrer diese Linien problemlos nutzen können. Um Google Maps zu veranlassen, diese für Rollstuhlfahrer barrierefreien Linien anzuzeigen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen. Wählen Sie zunächst "Öffentlichen Nahverkehr", wenn Sie eine Route ermitteln und dann die Option "Rollstuhlgerecht", die Sie ganz unten in den "Optionen" finden können.

Fußgängernavigation mit Live View



Wenn Sie als Fußgänger unterwegs sind und Fußgängernavigation auswählen, können Sie sich mithilfe der Funktion "Live View" besser orientieren. Im unteren Bildbereich werden Richtungspfeile eingeblendet und direkt im Kamerabild und auf der Karte die Wegbeschreibungen angezeigt. Landmarken im Kamerabild sollen dabei helfen, sich leichter zu orientieren. Im Gegensatz zu anderen Navigationsarten starten Sie Live View in der Fußgängernavigation nicht über "Start", sondern durch einen Tipp auf "Live View". Von nun an erfolgt die Navigation in der Kameraansicht. Ohne Live View navigieren Sie bei der Fußgängernavigation in der Kartendarstellung.



Die Fußgängernavigation können Sie natürlich auch in den großen öffentlichen Gebäuden nutzen. Hierzu zählen Museen, Flughäfen oder Shopping-Zentren. Also alle Gebäude, die durch Indoorkarten in Google Maps vertreten sind.



Live View lässt sich nicht nur über den "Live View"-Button starten, sondern auch über die Schaltfläche am unteren rechten Rand der Karte.

Indoorkarten



Für ausgewählte Einkaufszentren, Flughäfen oder Museen hält Google Maps Indoorkarten bereit. Um sie zu nutzen, müssen Sie jeweils in das Gebäude hineinzoomen. Es erscheint dann der Gebäudeplan. Wenn Sie am PC mit dem Browser arbeiten, lassen sich rechts unten die Stockwerke auswählen. In aller Regel können Sie zu jedem Geschäft auf der Indoorkarte die relevanten Infos finden, also Öffnungszeiten, Webseite oder Telefonnummer.

Mit Google Maps die Parksituation am Zielort erkunden



Seit Ende August 2017 zeigt Google Maps im Navigationsmodus, wie die Parksituation am Zielort voraussichtlich aussieht. Dieses Angebot besteht für ausgewählte deutsche Städte. Die jeweilige Parksituation wird mithilfe von Machine Learning (also künstlicher Intelligenz) auf der Basis von Erfahrungswerten ermittelt.



So funktioniert es: Nachdem Sie in der Google-Maps-App Ihr Navigationsziel eingegeben und "Auto" als Verkehrsmittel ausgewählt haben, erscheint ein P-Icon in Farbe in der Bildschirmmitte unterhalb der Karte. Allerdings nur, wenn es sich um eine Stadt handelt, in der diese Funktion unterstützt wird. Das "P" zeigt die voraussichtliche Parksituation an. Neben dem P-Icon steht eine kurze Beschreibung. Ist die Parksituation angespannt, erscheint das P-Icon in Rot. Grün steht dagegen für eine entspannte und Blau für eine durchschnittliche Parksituation.



Sie können auch am Zielort nach konkreten Parkmöglichkeiten suchen. Geben Sie hierzu "Parkplatz" und dahinter Ihren Zielort ein. Google Maps präsentiert Ihnen dann entsprechende Parkmöglichkeiten. Über deren aktuelle Auslastung erfahren Sie allerdings nichts.

Inkognitomodus, Standortfreigabe und Standortverlauf



Sie wollen verhindern, dass Google Ihren Suchverlauf speichert oder Ihren mit anderen geteilten Standort in Google Maps aktualisiert? Kein Problem. Aktivieren Sie einfach den Inkognitomodus. Tippen Sie hierzu einfach auf Ihr Bild-Icon, das sich rechts von der Suchmaske befindet. Wählen Sie hier "Inkognitomodus aktivieren" aus.



Unter "Einstellungen" können Sie zudem die Standortfreigabe deaktivieren. Dadurch können Ihre Freunde Ihnen nicht mehr auf Google Maps folgen. Wollen Sie verhindern, dass Ihr Standortverlauf von Google Maps gespeichert wird, dann gehen Sie zu "Meine Daten" und deaktivieren Sie diese Option. Wichtig: Ab und zu sollten Sie prüfen, welche Ihrer Daten von Google Maps gespeichert wurden. Gehen Sie hierzu in die "Einstellungen" und tippen Sie auf "Google-Maps-Verlauf". Hier können Sie Einträge gegebenenfalls löschen. Zudem legen Sie hier fest, ob Google Maps den Verlauf speichern soll. Auf diese Einstellungen können Sie sich verlassen.

Fokus auf das Wichtige während der Navigation



Während der Navigation zeigt Google Maps Ihnen stets die Karte mit der Route an. Außerdem erhalten Sie von Google Maps Sprachanweisungen. Wichtig: Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihres Smartphone. daher immer auf die volle Leistung ein. Auf dem Bildschirm sehen Sie immer nur die unbedingt nötigen Infos, sodass Sie während der Fahrt das Wichtige immer im Blick haben. Andernfalls würde der kleine Bildschirm des Smartphone. überfrachtet. Sie müssen also nicht umständlich nach Informationen suchen. Ablenkende Hinweise wie "gefährliches Wetter" (bei Starkregen) oder "Fahrbahnverengung" (weil ein Unfallwagen auf dem Standstreifen steht) blendet Google Maps nicht ein. Das unterscheidet Google Maps von vielen anderen Navigationsgeräten.



Oben werden der Straßenname und die Fahrtrichtung angezeigt, in der Kartenmitte der aktuelle Standort mit der aktuellen Verkehrslage (grün oder blau: freie Fahrt, orange: zäh fließend, rot: Stau) und links unter der Fahrtrichtung die nächste Abzweigung. Ist die Stelle zum Abbiegen erreicht, tauchen Pfeile fürs Abbiegen am oberen Rand der Karte auf. Auf der Autobahn ist die Spuranzeige übrigens deutlich einfacher gestaltet.



Oben rechts ist das Eingabefeld für die Suche nach Cafés, Restaurants, Supermärkten und Tankstellen, die allgemeine Websuche, der Regler für die Lautstärke (regelbar über ein Icon) sowie der Nordungspfeil zu finden. Unten wird neben der voraussichtlichen Ankunftszeit die momentane Entfernung vom Ziel sowie die restliche Fahrzeit angezeigt. In diesem Feld blendet Google bei Bedarf Stauwarnungen und Alternativrouten ein. Hier können Sie sich außerdem die Wegbeschreibung anzeigen lassen und nach Locations entlang Ihrer Route suchen. Und ganz wichtig: Hier befindet sich das Einstellungsmenü. Darin lassen sich die Informationen zur Verkehrslage aktivieren, wozu wir Ihnen unbedingt raten.

Entfernung mit Google Maps messen



Mit der App Google Maps für iOS und Android können Sie auch Entfernungen messen. Egal ob zwischen zwei oder mehreren Punkten. Die Startmarkierung setzen Sie durch Drücken eines beliebigen Punktes auf der Karte. Im Anschluss daran wird das Menü "Gesetzte Markierung" eingeblendet. Tippen Sie hier auf "Entfernung messen". Anschließend müssen Sie die Karte solange scrollen, bis Sie Ihren gewünschten Zielpunkt erreichen. Die zurückgelegte Strecke zwischen Start- und Zielpunkt wird von Google Maps unten am Bildschirmrand eingeblendet und laufend aktualisiert. Weitere Wegpunkte fügen Sie über den Menüpunkt "Punkt hinzufügen" hinzu. Zum Messen größerer Entfernungen müssen Sie die Karte auszoomen.



Sollte eine Störung auf der anfänglich geplanten Route auftreten, wird automatisch eine Alternativroute von Google Maps berechnet. Der Nutzer erhält hierzu Bildschirmmeldung sowie einen Sprachhinweis. Google Maps bietet dem Nutzer die Route zur Übernahme an.



Das Umschalten von der einfachen Kartenansicht zur Satellitenansicht ist theoretisch jederzeit möglich. Durch auffällige Wegmarken ist die Orientierung in der Satellitenansicht manchmal recht hilfreich. Dennoch ist die Kartenansicht generell übersichtlicher. Für die Anzeige wird auch deutlich wenige Datenvolumen beansprucht. Als dritte Variante neben der Karten- und Satellitenansicht steht die Geländekarte zur Auswahl. Diese kann im Winter durchaus nützliche Dienste leisten, wenn man im Gebirge stark verschneite Gegenden vermeiden möchte. Mit einem Tipper auf das Kreuz unten rechts können Sie jederzeit die Navigation beenden oder nachträgliche Einstellungen vornehmen, während eine Navigation läuft.



Während einer laufenden Navigation lässt sich der aktuelle Standort ("Streckenfortschritt teilen") mit einem gewünschten Kontakt jederzeit teilen oder eine Suche entlang der Route starten. Wischen Sie hierzu vom unteren Rand nach oben, um das dafür notwendige Menü zu finden.

Überzeugende Qualität bei der Navigation



Unter allen Navigationslösungen gehört Google Maps zu den Besten. Während uns die PNAs von namhaften Herstellern bei unserem Langzeittest häufig in die falsche Richtung lotsten, brachte uns Google Maps immer wieder zurück auf die richtige Spur. Die Verkehrsinformationen in Echtzeit sind extrem genau und kommen immer zum richtigen Zeitpunkt bei uns an. Dann, wenn Störungen auf der Straße eintreten.

Deutschland ohne Meldefunktion



Ob Unfälle, Gegenstände auf der Straße oder Radarfallen - in den USA haben Benutzer die Möglichkeit, diese an Google zu melden. Hierfür gibt es am rechten Kartenrand einen Button. Anders als in den USA ist diese Meldefunktion in Deutschland jedoch nicht verfügbar, was am fehlenden Button ersichtlich wird. Ein ähnliches Feature wird gerade in der iOS 14.5 Betaversion in den USA von Apple getestet.



Im dichten Straßengewühl innerorts kam Google Maps dagegen schon mal durcheinander. Wir merkten es, weil Google uns falsch lotste. Dasselbe geschah an einer ausgedehnten Autobahnbaustelle. Hier verlor die App komplett den Faden. Ganz offensichtlich fehlte es an aktuellem Kartenmaterial.



Die Restaurant-Suche lief auch nicht immer rund. Zweimal wies Google Maps Restaurants als geöffnet aus, welche jedoch geschlossen hatten. Offenbar waren die Informationen veraltet.



Wichtiger Tipp für alle, die Google Maps im Urlaub einsetzen wollen: Wir empfehlen, die von Ihnen benötigten Kartenausschnitte unbedingt vorher über das WLAN aufs Smartphone herunterzuladen.



Die Sprachanweisungen von Google Maps sind so ausführlich wie nötig, also gerade richtig. Google Maps kann sie in vielen verschiedenen Sprachen ausgeben, so auch in Deutsch. Die Anzahl unterstützter Sprachen wird von Google immer mal wieder erweitert.

Wichtig ist eine gute Mobilfunkverbindung



Erst während einer laufenden Navigation lädt die Google-Maps-App das Kartenmaterial von den Google-Servern herunter. Der Vorteil ist, dass die Karten so gut wie immer aktuell sind. Der Nutzer muss sich nicht um Karten-Updates kümmern, wie das bei klassischen Navigationsgeräten, im Auto eingebauten Navis oder auch bei anderen Navigations-Apps der Fall ist. Zudem entstehen beim Google-Karten-Update keine Kosten. Automobil-Hersteller langen bei Karten-Updates hingegen ordentlich zu.



Andererseits trifft das Kartenmaterial bei einer schlechten Mobilfunkverbindung oft nur langsam ein. Bei intensiver Nutzung ist das monatliche, im Mobilfunkvertrag festgelegte Datenvolumen schnell ausgeschöpft. Hinzu kommen im Nicht-EU-Ausland die Roamingkosten. Hier bestehen jedoch Ausnahmen: In Norwegen, Island und Liechtenstein fallen für deutsche Nutzer keine Roaminggebühren an.

Verkehrslage in Echtzeit mit automatischer Ermittlung von alternativen Routen



Die Ankunftszeiten werden von Google Maps recht genau vorhergesagt. Andere Lösungen machen dagegen oft hektische Zeitsprünge bei den Ankunftszeiten, welche sich ständig ändern. Die Ankunftszeit variiert hier manchmal recht chaotisch: erst 30 Minuten vor, dann wieder 30 Minuten zurück und so fort. Mehr dazu weiter unten. Pseudo-Umleitungsempfehlungen kennt Google Maps ebenfalls nicht. Warum auch? Sie führen meistens über hektische Nebenstraßen, auf denen man häufig abbiegen muss.



Nicht nur die hohe Trefferquote bei eingegebenen Navigationszielen, sondern auch die hochgradig präzisen Verkehrslage.aten beeindrucken und machen Google Maps zu einer ausgezeichneten Navigationslösung. Das funktioniert aufgrund der hervorragenden Datenbasis, bei der unzählige Android-Smartphones und Tablets sowie fest verbaute Navigationsgeräte auf Android-Basis den Android-Servern permanent anonymisierte Lagedaten senden. Allerdings nur, wenn die Android-Geräte-Besitzer ihr OK dazu gegeben haben. In der Regel ist das der Fall.



Die meisten Wettbewerber können mit dieser Datenbasis nicht mithalten. Das alte TMC Pro schon mal gar nicht. Google Maps lotst präziser und der Fahrer weiß ab Fahrtantritt, wann er sein Ziel erreichen wird. Das hat zur Folge, dass er viel entspannter unterwegs ist. Weder wird er mit immer neuen Ratschlägen zur Umfahrung genervt, noch ständig abgelenkt. Die Ablenkungsgefahr ist somit bei Google Maps erheblich geringer, als das bei anderen Navigationslösungen der Fall ist.



Wenn die Mobilverbindung unterbrochen und der Empfang von Verkehrslage.Informationen deswegen gestört ist, erhält der Benutzer am unteren Bildschirmrand einen entsprechenden Hinweis. Zusätzlich gibt Google Maps hierüber einen Sprachhinweis. Auch umgekehrt. Denn wenn ein Empfang von Verkehrslage.aten wieder möglich ist, wird der Benutzer darüber ebenfalls informiert.



Sollten Verzögerungen infolge eines Staus eintreten, dann berechnet Google Maps die voraussichtliche Ankunftszeit automatisch neu und blendet diese am unteren Bildschirmrand ein. Dasselbe passiert, wenn eine schnellere Alternativroute vom Google-Server im Hintergrund ermittelt wird. Zusätzlich zum Bildschirmhinweis erhält der Benutzer auch hier einen Sprachhinweis. Dem Fahrer steht es frei, die Alternativroute anzunehmen oder abzulehnen. Unfälle und weitere wichtige Ereignisse werden von Google Maps dagegen am oberen Rand des Bildschirms eingeblendet. Um Details zum Unfallgeschehen zu erfahren, muss der Benutzer auf seinem Display auf die Unfallwarnung tippen.



Google Maps gibt beeindruckend genaue Stauwarnungen aus. Bremst etwa ein Lkw durch ein Überholmanöver den nachfolgenden Verkehr auf der Autobahn aus, so wird dies von Google Maps mit oranger Farbe als Verzögerung angezeigt. Dabei fuhr der Lkw gerade einmal drei Minuten vor uns. Zwischen uns und dem Lkw fuhren knapp fünf Pkws. Sie hatten wohl genügend Android-Geräte an Bord, um den Google-Server mit validen Daten zu versorgen. Nachdem der Lkw den Überholvorgang beendet hatte und wieder nach rechts auf die Spur fuhr, beschleunigten die Autos vor uns. Sofort zeigt Google Maps an, dass die Bahn wieder frei ist.



Immer bestens informiert: Während der Fahrt warnt Google Maps per Sprachausgabe, dass sich der Verkehr verdichtet, die Route aber immer noch die Schnellste ist. Während des Routings kann man auf der Karte eine Alternativroute antippen und sich anzeigen lassen, wie lange die Fahrt dann dauern würde. Diese Informationen werden von Google manchmal auch automatisch eingeblendet. Stets ist man im Bilde, ob man auf der aktuellen oder einer alternativen Route schneller unterwegs ist.



Tipp: Auf dem Android-Smartphone oder dem iPhone können Sie sich ein Widget installieren. Es zeigt Ihnen an, wie sich die Verkehrslage um Ihren aktuellen Standort herum gerade entwickelt.

Offlinekarten nützen bei schlechter Mobilverbindung und beim Sparen von Datenvolumen



Standardmäßig lädt Google Maps während der Nutzung aktuelles Daten- und Kartenmaterial fortlaufend nach. Dadurch wird Ihr vertraglich vereinbartes Datenvolumen Ihres Mobilfunkanbieters arg strapaziert. Bei schlechtem Mobilfunkempfang kann das die Navigation zudem empfindlich stören. Sie vermeiden diese beiden Probleme durch das Herunterladen von Offlinekarten. Am besten laden Sie das komplette Kartenmaterial vor Reiseantritt über das WLAN auf Ihr Smartphone herunter.



So lassen sich Offlinekarten nutzen: Als Erstes müssen Sie Ihr Navigationsziel eingeben. Anschließend scrollen Sie in den Schaltflächen unterhalb der Karte ganz weit nach rechts, bis "Herunterladen" erscheint. Tippen Sie auf die Schaltfläche. Verändern Sie die Größe des angezeigten Kartenausschnitts so lange, bis Ihre komplette Route darin enthalten ist. Tippen Sie anschließend auf "Download". Google Maps lädt nun das Kartenmaterial herunter und speichert es auf Ihrem Smartphone.



Sämtliche offline auf Ihrem Smartphone gespeicherten Karten sind unter dem Menüpunkt "Offlinekarten" zu finden. Tippen Sie hierzu oben rechts auf Ihr Profilbild. In dem erscheinenden Auswahlmenü tippen Sie dann auf "Offlinekarten". Sie sehen dann alle Offlinekarten, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind. Über "Eigene Karte auswählen" können Sie individuelles Kartenmaterial zur Speicherung auf Ihrem Smartphone erstellen lassen. Geben Sie den abgespeicherten Karten aussagekräftige Namen. Diese können jederzeit wieder geändert werden.



Ab und zu werden Sie von Google daran erinnert, dass die Karten aktualisiert werden müssen. Meistens erhalten Sie wenige Tage vor Ablauf von Google Maps eine entsprechende Mitteilung. Die gespeicherten Offlinekarten laufen bald ab und müssen aktualisiert werden. Ihr Vorteil: Beim Start der Navigation haben Sie immer aktuelles Kartenmaterial. Die Mobilfunkverbindung benötigen Sie unterwegs nur noch, um Verkehrslage.nformationen in Echtzeit zu empfangen. Der dabei entstehende Datentraffic ist jedoch minimal. Vor allem bei unseren Tests im Ausland haben sich die Google-Maps-Offlinekarten bestens bewährt.

Stromverbrauch



Während der Navigation mit Google Maps wird der Akku arg strapaziert. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich das Smartphone erhitzt. Vor Fahrtantritt sollten Sie Ihr Smartphone deshalb immer voll aufladen. Nehmen Sie gegebenenfalls noch ein Auto-Ladegerät mit.

Android Auto und Google Maps./strong> Android Auto nutzt als Standard-Navigation Google Maps. Android Auto wurden von uns mit zahlreichen Fahrzeugen getestet. Überall funktionierte Google Maps einwandfrei. Sie starten Google Assistant, indem Sie lange auf die im Lenkrad eingebaute Sprachsteuerungstaste drücken. Jetzt können Sie einen Sprachbefehl geben. Etwa so: "Wo kann man in Schwabing einen Kaffee trinken?". Diesen Sprachbefehl gaben wir gegen 8:30 Uhr, als wir uns in der morgendlichen Rush-Hour auf der A9 gen München bewegten. Android Auto zeigte binnen Sekunden eine Auswahl von Hotels und Cafés an, in denen wir einen Kaffee serviert bekommen. Google Maps war bereit, uns zu jedem dieser Treffer zu navigieren. Anschließend fragten wir Google nach den nächstgelegenen VW-Werkstätten. Auch diese Aufgabe erledigte Google bravourös und zeigte uns eine Liste mit VW-Werkstätten in der näheren Umgebung an. Google Maps lotste uns schließlich ins IDG-Redaktionsgebäude in Schwabing, als unser Navigationsziel. Google Maps überzeugte wie gewohnt mit präzisen Angaben: Genügend Sprachanweisungen und genaue Hinweise zum Abbiegen. Auch die Verkehrslage.aten waren genau und die Ankunftszeit exakt vorhergesagt. Auf der Karte zeigte Google Maps einen kleinen Fahrspur-Assistent, als wir die Autobahn verließen. Die Verkehrslage wurde wie gewohnt farblich signalisiert. Übrigens: Sobald eine Navigation mit Google Maps startet, werden die über das fest verbaute Pkw-Navi bereits laufenden Navigationen abgebrochen.