Wenn Sie auf eine neue Version von Windows wechseln, dann entfernt Windows die Installationsdateien des alten Betriebssystems nicht vollständig. Stattdessen legt es sie und weitere bisher genutzte Programme und Einstellungen in dem System-Ordner windows.old ab. Dort nimmt er eine große Menge an Speicherplatz ein, die Sie sehr wahrscheinlich nicht benötigen. Den Datenmüll jedoch einfach über den Explorer zu löschen geht allerdings nicht.

Diesen Ordner legt Windows automatisch für die letzten Versionen seines Betriebssystems an. Auch wenn Sie von Windows 7 oder Windows 8 auf Windows 10 gewechselt sind, befinden sich die Dateien, Programme und Einstellungen noch immer in dem Ordner. Da Sie ihn nicht wirklich benötigen, sollten Sie ihn irgendwann löschen, um das Betriebssystem zu entschlacken.

Wieso Sie windows.old bereinigen sollten

Es gibt eine Reihe von Gründen, abgesehen vom Speicherplatz, die dafür sprechen, windows.old nach einer gewissen Zeit von den Dateien zu bereinigen. So können Sie nach 10 Tagen sowieso nicht mehr von Windows 10 oder Windows 11 mithilfe der integrierten Rollback-Funktion auf eine vorige Version wechseln. Früher war das noch bis zu 30 Tagen möglich. Sollten Sie mit dem neuen Betriebssystem vollkommen glücklich sein, dann gibt es kaum noch einen Grund, zurück zu einer älteren Version zu wechseln.

Weiterhin ist es nicht notwendig, wenn Sie regelmäßig komplette Backups des Systemlaufwerks anlegen. Dadurch können Sie auch ohne diesen Ordner von selbst einen Rollback vornehmen. Zudem sollte ein Backup dann nicht nötig sein, wenn die Dokumente und Einstellungen nach dem Update auf Windows 10 oder Windows 11 korrekt übernommen wurden und es keine Probleme mit der neuen Version gibt.

1. Methode

Für diese Methode starten Sie zunächst den Explorer, indem Sie die Windows-Taste und E drücken. Wählen Sie dann "Dieser PC" aus und navigieren Sie sich anschließend zur Festplatte, auf welche Sie die aktuelle Version von Windows installiert haben. Öffnen Sie das Kontext-Menü, klicken Sie auf Eigenschaften und hier auf den Reiter "Allgemein".

In diesem Reiter sollten Sie die Option "Bereinigen" vorfinden. Klicken Sie darauf und warten Sie, bis Windows all die Dateien gefunden hat, die es von der Festplatte löschen kann. Der Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie dann die Option "Datenbereinigung" aus und gehen Sie anschließend auf "Systemdateien bereinigen". Hier sollte sich das Fenster "Vorige Windows-Installation(en)" befinden. Das ist wichtig, denn hierbei handelt es sich um den Ordner windows.old. Hier können Sie auch sehen, wie viel Speicherplatz der Inhalt des Ordners einnimmt.

Setzen Sie dann die Häkchen bei den Inhalten, welche Sie von der Festplatte löschen wollen. Das ist die letzte Gelegenheit, noch einmal darüber nachzudenken, ob Sie diesen Schritt wirklich gehen wollen. Eventuell befinden sich alte Dateien in dem windows.old-Ordner, die Sie sichern müssten. Wenn Sie auf "Ok" klicken, haben Sie die Löschung final eingeleitet.

2. Methode

Seit Mai 2019 verfügt Windows 10 über die Funktion "Speicheroptimierung". Mit dieser lässt sich nicht benötigter Speicher einfach über die Einstellungen löschen. Dazu müssen Sie die Funktion zunächst aktivieren.

Öffnen Sie zunächst die Einstellungen und klicken Sie dann auf "System", gefolgt von "Speicher". Schauen Sie sich die Funktion genauer an, bevor Sie diese aktivieren, indem Sie auf die Option "Konfigurieren Sie die Speicheroptimierung, oder führen Sie den Vorgang jetzt aus" klicken.

Hier sollten Sie die Option "Jetzt Speicherplatz freigeben" finden, bei der eine frühere Version von Windows nebst weiteren nicht mehr benötigten Dateien gelöscht werden kann. Klicken Sie für diesen Vorgang auf "Jetzt bereinigen", um den Vorgang einzuläuten. Alternativ können Sie die Option, den Inhalt des windows.old-Ordners zu bereinigen, auch unter "Temporäre Dateien" finden. Diese Möglichkeit finden Sie ebenfalls unter "Speicher". Hier setzen Sie das Häkchen dann bei der vorigen Windows-Installation.

Alternativ können Sie den windows.old-Ordner nach 10 Tagen im abgesicherten Modus komplett löschen, sollten die beiden beschriebenen Methoden nicht wie erwartet alle Inhalte in dem Verzeichnis entfernen.

Ältere Version von Windows mit dem windows.old-Ordner wiederherstellen

Windows nutzt den windows.old-Ordner ebenfalls, wenn es neue, größere Versionen des Betriebssystems aufspielt. Wenn Sie allerdings zurück zur vorigen Version wechseln wollen, dann haben Sie höchstens zehn Tage Zeit, andernfalls löscht Windows die Inhalte von selbst. Sollte Windows mal wieder ein größeres Update vornehmen, dann bereinigen Sie den Inhalt des Ordners nicht sofort. Es könnte sein, dass das Update dem Rechner Probleme bereitet und die vorige Version vorerst besser funktioniert. Zur Wiederherstellung der alten Version rufen Sie die Einstellungen auf. Klicken Sie hier auf "Update & Sicherheit" und dann auf "Wiederherstellung". Damit führt Windows ein Rollback dank der Dateien im windows.old-Ordner aus.

Sollte dieser Vorgang nicht den erhofften Erfolg verschaffen, dann haben Sie eine andere Möglichkeit. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie mit links auf das Windows-Symbol in der Taskleiste. Klicken Sie dann, während Sie noch immer die Shift-Taste gedrückt halten, auf "Neu starten". Dadurch gelangen Sie im abgesicherten Modus zur älteren Version von Windows zurück, wie sie im windows.old-Ordner hinterlegt ist.

Den windows.old-Ordner für die Wiederherstellung nutzen

Es ist davon abzuraten, den windows.old-Ordner für Wiederherstellungen zu verwenden. Denn in dem Ordner befinden sich nicht nur die notwendigen Dateien, Programme und Einstellungen für eine funktionierende Windows-Version, sondern auch viel Dateimüll, den Sie gar nicht brauchen. Eine Reparatur, Neu-Installation von Windows 10 und Windows 11 oder ein Backup ist in den meisten Fällen besser geeignet.