Neu in Windows 11: Clipchamp Integration



Clipchamp ist in gewissermaßen der Nachfolger des altgedienten Windows Movie Maker: Die bereits in Windows 11 mitgelieferte und vorinstallierte App ist das neue Video-Schnittprogramm von Microsoft. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache - weiter unten verraten wir mehr. Es wurde Zeit, schließlich ist der Windows Movie Maker seit seiner Auslieferung in den 2000er Jahren trotz Updates in den 2010er Jahren mittlerweile veraltet. Dennoch: Hohe Beliebtheit verlangte nach einem würdigen Ersatz.



Microsoft erklärt daher stolz, dass Clipchamp als neuer Video-Editor die Erstellung von Videos vereinfachen soll. So soll das Editing schnell und unterhaltsam sein, indem integrierte Tools zum Teilen und Schneiden von Clips intuitiv zu bedienen sind. Auch das Teilen von Videos wird über die App vereinfacht. Zusätzlich ist es möglich, Übergänge und Textanimationen in Videos zu integrieren. Zudem kann die App auf eine angeschlossene Webcam direkt zugreifen und Aufnahmen machen - natürlich ist eine anschließende In-App-Bearbeitung möglich.



Eine weitere Besonderheit in Clipchamp ist die Zeitleistenfunktion: Hier liefert Microsoft ein Feature, das sonst teurer Proi-Software vorbehalten ist und einen besonders guten und schnelle Überblick bietet. Die Möglichkeiten, das jeweilige Video zielgerichtet und perfekt zu schneiden, werden so an den privaten User gebracht.



Ebenfalls positiv ist die Option, direkt aus der App heraus eine Online-Bibliothek mit über 1.000.000 freien Bilder, Songs, Tönen und Videos durchsuchen zu können. So lässt sich das eigene Video mit weiteren Inhalten aufwerten. Zudem ist eine cloudbasierte Text-to-Speach Funktion integriert, die mehr als 70 Sprachen zu übersetzen weiß und eine Integration der Onedrive-Plattform in Clipchamp wurde eingeführt.



Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt: Clipchamp wird nicht direkt von Microsoft bereitgestellt. Nach der Installation der Preview-Version 22572 ist Clipchamp zwar installiert, meldet sich jedoch mit dem Hinwiese, dass lediglich die Basis-Version kostenfrei sei. Diese Version erlaubt demnach nur Video-Exporte mit 480p - wer mehr Auflösung will, muss ein Abo für monatlich 9 US-Dollar abschließen. Das ist mehr als ärgerlich!