Jeder hat sie schon einmal bekommen: eine Hoax-Mail. Darin wird etwas Spektakuläres behauptet, das überhaupt nicht wahr ist, aber so sensationell ist, dass man es dennoch weitererzählen muss – vor allem, wenn die Mail ein unglaubliches Foto enthält. Es könnte immerhin vielleicht doch wahr sein.

Die meisten dieser spektakulären Fotos sind allerdings Fälschungen. Hier hat jemand mit einem Bildbearbeitungsprogramm zwei oder mehr Bilder zusammengefügt oder das Ausgangsfoto auf eine andere Weise verändert. Doch auch wenn die Bilder noch so perfekt sind, mit gesundem Menschenverstand kann man meist den Hoax erkennen.

Schwieriger ist es aber in Fällen, in denen das Bild offensichtlich echt ist, die Geschichte aber dennoch unglaubwürdig klingt. Oft hilft da nur die Recherche im Internet, wenn man es wirklich wissen will.

Manche der sensationellen Bilder sind aber auch schlicht und ergreifend echt. Das ist zwar nur eine Handvoll, aber es sind immer wieder Fotos im Umlauf, die zwar unglaublich aussehen, die aber Dinge zeigen, die wirklich so passiert sind und die es wirklich gibt.

Viele Hoaxes werden mit Absicht gefertigt, oft aber sind nur die Bilder absichtlich verändert ihre Auswirkungen als Hoax aber nicht geplant. Manipulierte Fotos werden nur zum Spaß an Freunde verschickt, die sie dann aber weiterzeigen und so kommt eine ganze Lawine ins Rollen. Vor allem in Zeiten von facebook und Co. können Bilder in wenigen Minuten das ganze Netz fluten.

Für Hoaxes sind unsere modernen Zeiten somit bestens geeignet. Allerdings gab es Hoaxes schon so lange wie es die Fotografie gibt. Da wurden Geister fotografiert, der Yeti oder Feen, die im Wald mit Menschenkindern spielen. Aber damals wie heute können Foto-Hoaxes technisch entlarvt werden. Was damals bei den Negativen überprüft werden konnte, verraten heute die Metadaten der Bilder oder geben jedenfalls Anhaltspunkte, von welchen aus die Hoax-Jäger ihre Suche nach dem echten Bild betreiben können.

Damit Sie nicht lange suchen müssen, haben wir zehn der prominentesten und unglaublichsten Foto-Hoaxes und sensationelle echte Bilder zusammengestellt. Darunter ist sicherlich das eine oder andere Foto, das auch Sie schon einmal irgendwo gesehen haben und sich dabei gefragt haben: wahr oder falsch? Echt oder ein Foto-Hoax?

Mann im Maul eines Wals

Hoax! Das Foto zeigt einen Mann, der im Begleittext als Dr. Richard Kraft benannt wird, wie er mit einem Kajak direkt über und durch das aufgerissenen Maul eines Wal paddelt. Der Name des Manne stimmt dabei tatsächlich. Das Foto wurde von einem Freund von ihm, Tim Shobe, aufgenommen, der Fotograf ist und auch das Walfoto gemacht hat – natürlich an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit. Er war es auch, der die Bilder aus Langeweile zusammengefügt und ein paar Freunden geschickt hat, welche es wiederum an ihre Freunde geschickte haben, die an ihre Freunde und so weiter…

Das Hund.Mensch-Schwein

Echtes Foto, falscher Text! Dieses Foto ist echt und kein Trick mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Allerdings zeigt es keine Kreuzung aus Mensch und Hund oder Mensch und Schwein. Die aufgenommene Kreatur ist nämlich nicht lebendig sondern eine Skulptur. Das Stück „The Young Family“ stammt von der Künstlerin Patricia Piccinini und war im Jahr 2003 mit anderen skurril wirkenden Stücken wie „Leather Landscape“, einer Anordnung von Mischwesen halb Mensch halb Erdmännchen, auf der Ausstellung für moderne Kunst „Biennale di Venezia“ ausgestellt. Weitere Bilder sind auf der Homepage der Künstlerin zu bewundern.

Das Monster-Krokodil von New Orleans

Echtes Foto, falscher Text! Angeblich soll hier ein Krokodil zu sehen sein, das nach dem Katastrophen-Hochwasser von New Orleans in der Stadt zurückgeblieben ist. Bei dem Tier handelt es sich allerdings um ein Nilkrokodil das nur in Afrika heimisch ist. Dieses riesige Krokodil, das 5 Meter lang war und 850 Kilo schwer, wurde 2003 in der Republik Kongo erlegt und zu einem Präparator transportiert.

Quadratische Melone

Wahr! Melonen sind rund? Im asiatischen Raum nicht immer. Hier werden tatsächlich quadratische Melonen gezüchtet. Dazu werden die Melonen schon früh in ein eckiges Korsette gesteckt und wachsen entsprechend als Würfel. Der Sinn und Zweck dieser Aktion ist der platzsparende und einfache Transport der Quadrat-Melonen.

Riesenschlange zieht Kuh aus dem Wasser

Echtes Foto, falscher Text! Das Bild zeigt eine Schlange in einer Steilwand, die einen Kadaver zu sich hinauf zu ziehen versucht. Bei der Schlange handelt es sich um eine Python, bei dem toten Tier allerdings nicht, wie gerne behauptet um eine Kuh, sondern um ein Wallaroo, ein kleineres Känguru. Die Python schaffte es zudem nicht, den Kadaver zu sich nach oben zu ziehen. Dennoch bleibt das Foto eine spektakuläre Aufnahme.

Tsunami-Welle rollt auf indonesische Stadt zu

Hoax! Nach der Tsunami-Katastrophe in Indonesien zirkulierte dieses Foto im Internet, das angeblich eine Monsterwelle zeigt, wie sie auf die Küstenlinie trifft und gleich danach Autos und Menschen mit sich reißen wird. Das Foto ist allerdings ein Fake. Weder handelt es sich um eine Stadt in Indonesien noch waren die Tsunami-Wellen von solcher Hochhausgröße.

Gigantische Mörderspinnen in irakischer Wüste

Echtes Foto, falscher Text! Während des Irakkriegs kursierten unter den amerikanischen Soldaten Gruselgeschichten über die angeblich riesige Kamelspinne, welche Menschen mit ihrem Biss lähme und sie bei lebendigem Leibe verspeise. Sie würde sich entweder im Schutze der Nacht an einen Schlafenden anpirschen oder unglaublich schnell auf sein Opfer zu rennen und es in einem bis zu 50 Meter weiten Bogen anspringen. Wahr ist, Kamelspinnen können schnell rennen. Der Rest ist Fiktion. Die Tiere sind für Menschen nur schwach giftig. Zudem betrachten sie Menschen nicht als ihre Beute und beißen höchstens zur Selbstverteidigung. Die Exemplare auf dem Foto wirken durch die Perspektive im Übrigen größer als sie eigentlich sind. Dennoch können sie handgroß werden und wirken dadurch auf Unwissende sicherlich abstoßend und angsteinflößend.

Der größte Hund der Welt

Hoax! Er ist fast so groß wie ein Pferd, aber er ist ein Hund. Das Foto zeigt angeblich den im Guinness-Buch eingetragene Riesenhund Hercules. Allerdings ist die Englische Dogge auf dem Bild nicht identisch mit jenem Hercules. Das Bild selbst ist ein Hoax. Hier war jemand mit einem Bildbearbeitungsprogramm am Werke. Woher das Originalfoto stammt und was es genau zeigte (vermutlich zwei am Halfter geführte Pferde), ist unbekannt.

Der Bigfoot

Hoax! Vom Bigfoot gibt es nicht nur Fußspuren und bis zur Unkenntlichkeit verweste Kadaver, sondern auch jede Menge Bildmaterial. Dieses Foto zeigt den Bigfoot aus Georgia in den USA, der sich allerdings als tiefgefrorenes Gruselkostüm mit Gummifüßen entpuppte – auch wenn das nicht alle, die die Berichterstattung verfolgt haben, glauben wollen.

Die Riesen-Kuh

Wahr! Chilli ist zwar eigentlich ein Bulle, aber das Rindvieh ist online nur als die Riesen-Kuh bekannt. Das Tier, das (ganz ohne Wortwitz) aus Groß-Britannien stammt, wiegt ungefähr eine Tonne und ist mit ihren Besitzern praktisch auf Augenhöhe. Beim Foto wurde durch das Gefälle des Geländes zwar ein wenig nachgeholfen, dennoch ist und bleibt Chilli ein Riesen-Bulle. Allerdings ist er auch eine ‚Gemütskuh‘ und gehört auf seiner Weide zu den friedlichsten und ruhigsten Tieren überhaupt.