Seit geraumer Zeit trägt Microsoft Office nun den Namen Microsoft 365. Doch bald soll sich beim beliebten Office-Paket mit den Programmen Excel, Outlook, Powerpoint noch weiteres ändern. Das betrifft vor allem die Optik von Microsoft 365 bezüglich des voreingestellten Standard-Themas.

Neue Standardfarben

Nutzern von Microsoft 365 soll bald eine neue Palette mit Standardfarben zur Verfügung stehen. Diese lassen sich etwa für Diagramme, Formen und sonstige Visualisierungen einsetzen. Grundlage für die Änderungen war laut Microsoft die Analyse von aktuellen Designtrends und besonders beliebten Farbpaletten. Die neuen Standardfarben sollen sich für alle Anwendungen des Office-Pakets gleichermaßen gut eignen.

Neue Standardschrift

Die Schriftart Calibri hat bei Microsoft Tradition. Bereits seit zehn Jahren begleitet sie Nutzer der Office-Suite als voreingestellter Schrifttyp. Doch mit der neuen Version von Microsoft 365 gibt es einen neuen Standard. Diesen durften Nutzer aus einer Liste von fünf Schriftarten - nämlich Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena und Tenorite - auswählen. Der Sieger heißt: Aptos. So lautet nämlich der neue Name der Gewinnerschrift Bierstadt. Prost! Ob der alte Name für den Erfolg entscheidend war, wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall lassen sich mit Aptos weiterhin die gewohnten Schriftstile - wie fett, kursiv oder normal - realisieren. Auch das Schreiben in Serifen oder mit engeren Abständen ist möglich.

Neuer Standardstil

Microsoft verändert auch den Standardstil für Outlook-Mails und Word-Dokumente. Hier sollen die Optimierungen speziell eine einfachere Navigation ermöglichen. Microsoft wirbt zudem mit einem professionelleren Look und einer verbesserten Lesbarkeit.

Verbesserte Linien und Kontraste

Mit dem neuen Standard-Thema von Microsoft 365 verändert sich zudem die Stärke der Linien. Diese sind nun dicker. Das soll Abgrenzungen verdeutlichen. Auch der Kontrast soll sich durch das neue Thema verbessern.

So lässt sich das neue Design schon jetzt testen

Wer gespannt auf die neue Optik ist, hat die Chance, diese bereits jetzt auszuprobieren. Interessierte müssen dazu jedoch Mitglied im Programm "Microsoft 365 Insider" sein. Zudem müssen folgende Versionsvoraussetzungen erfüllt sein:

- für Windows 32: Version 2308 (Build 16701.20000) oder aktueller

- für Android: Version 16.0.16701.20000 oder aktueller

- für Mac: Version 16.76 (Build 23070400) oder aktueller

Für das Betriebssystem iOS wird es die Änderungen ebenfalls geben. Hier steht aber noch die Freischaltung durch Microsoft aus.

Warum die Änderungen?

Microsoft wirbt damit, durch stetige Optimierungen an den eigenen Produkten immer für das bestmögliche Nutzererlebnis zu sorgen. Die Änderungen an der Optik von Microsoft 365 soll speziell eine verbesserte Zugänglichkeit und einen moderneren Look bieten.

Und wenn die neue Optik nicht überzeugt?

Bei den skizzierten Änderungen handelt es sich lediglich um voreingestellte Standards. Diese können Nutzer jederzeit wieder ändern. Auch das bisherige Thema bleibt nutzbar und soll dann den Namen "Office Theme 2013 - 2022" tragen. Zudem sollen ältere Dokumente laut Microsoft den früheren Look beibehalten.

Muss ich etwas tun?

Nein. Wenn das neue Thema eingeführt ist, gilt es automatisch für alle mit Microsoft 365 neu erstellten Dateien als Standard. Das betrifft etwa Word-Dokumente, Excel-Arbeitsblätter, Powerpoint-Präsentationen oder Outlook-E-Mails.