Keine Zustellung der Nachricht Sobald Sie eine Nachricht losschicken, wird sie von der App mit einem kleinen Häkchen markiert. Das heißt, dass die Nachricht nun bei WhatsApp eingegangen, aber noch nicht ausgegangen ist. Das zweite Häkchen taucht erst auf, wenn die Nachricht an den gewünschten Empfänger weitergeleitet wurde. Falls eine Nachricht also über einen längeren Zeitraum nur einen Haken zeigt, kann dies darauf hindeuten, dass Sie vielleicht blockiert sind. Hüten Sie sich jedoch davor, zu schnell zu urteilen. Technische Fehler können die Zustellung der Nachricht bedeutend verlangsamen. Vielleicht hat der Empfänger auch keinen Internetempfang oder das Gerät einfach ausgeschaltet.

Hinzufügen zu einer Gruppe Erstellen Sie eine neue Gruppe und versuchen Sie, den gewünschten Kontakt zur Gruppe hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, werfen Sie einen Blick auf die Liste der Teilnehmer in dieser Gruppe. Falls die Person dort nicht auftaucht, sind Sie sehr wahrscheinlich geblockt. Anders läuft es, wenn Sie schon in einer Gruppe mit dieser Person sind. Sie können sie dort noch immer anschreiben. Das Problem daran ist natürlich, dass alle anderen Teilnehmer diese Nachricht ebenfalls sehen, was vielleicht nicht gewünscht ist.

Anrufe nicht möglich



Anrufe - egal, ob nur per Sprache oder auch via Video - kommen bei einem Kontakt nicht an, der Sie blockiert hat. Der Empfänger wird also keine Anrufe sehen oder hören. Leider ist das bei Ihnen anders, da der Anruf weiterhin klingelt. Es kann also auch sein, dass die Person einfach keine Lust hat, auf den Anruf zu antworten.