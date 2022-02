Nicht immer sind die Deinstallationsroutinen installierter Programme ausgereift. Häufig bleibt Datenmüll auf dem Gerät zurück. Wir stellen Tools vor, die in diesen Fällen helfen.

Das Installationsproblem

Während ihrer Installation gehen Programme wenig sorgsam um: Sie schreiben Dateien in viele verschiedene Ordner, in die Windows-Registry und dergleichen mehr. Die Deinstallationsroutinen dieser Programme kümmern sich jedoch meist nicht um alle Daten, die hinterlegt werden, sondern nur die wichtigsten Kerndateien. Der Rest - vielleicht Speicherstände von Spielen oder temporäre Arbeitsdateien von Photoshop & Co. - bleibt noch immer auf dem Gerät zurück. Langfristig kostet dies Speicherplatz (und auf älteren Geräten Geschwindigkeit).

Uninstaller sind Programme, die auf unterschiedliche Weise diesen Datenmüll aufstöbern. Häufig merken sich diese Programme vor der Installation neuer Anwendungen, wie es auf der Festplatte aussieht. Wird die Software dann deinstalliert, stellt der Uninstaller den Ursprungszustand wieder her. Oft geht das nicht nur besser - das heißt, dass mehr Dateien entfernt werden -, sondern auch noch schneller als mit Windows-Bordmitteln. Wir zeigen Ihnen 16 Programme, die Sie ausprobieren können.

Die besten Tools im Überblick

Mit den Tools in unserer Bildershow haben wir im Test gute Ergebnisse erzielt!