In der Voreinstellung zeigt Windows Ihnen bei einer Suche via Startmenü auch Webergebnisse über die Suchmaschine Bing an. Eine Umstellung auf Google ist unter Windows 10 und 11 nicht möglich. Doch immerhin können Sie die Websuche deaktivieren, wenn Sie diese nicht benötigen.

Es mag verschiedene Gründe geben, warum Sie sich die Webergebnisse über die Startmenü-Suche lieber sparen möchten. Doch allgemein ist es unter Windows 10 und 11 nicht sonderlich schwer, diese Funktionen zu deaktivieren. Dazu müssen Sie den Registrierungs-Editor öffnen. Dazu geben Sie den Begriff "regedit" in das Suchfeld Ihres Startmenüs ein. Anschließend bestätigen Sie den Befehl mit der Enter-Taste. Wechseln Sie nun in den Ordner "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\ Windows". Prüfen Sie hier, ob bereits der Schlüssel "Explorer" existiert. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie diesen anlegen. Klicken Sie dazu den Ordner "Windows" mit der rechten Maustaste an. Gehen Sie anschließend auf "Neu -› DWORD-Wert (32-Bit)". Jetzt geben Sie den Wert "DisableSearchBoxSuggestions" ein und schließen die Eingabe mit der Enter-Taste ab. Anschließend führen Sie einen Doppelklick darauf aus und tragen als Wert "1" ein. Abschließend bestätigen Sie noch mit "OK" - und nach einem Neustart des Rechners erscheinen keine Suchergebnisse aus dem Web mehr.

Ein anderer Weg ist mit der Pro-Version von Windows 10 bzw. 11 möglich. Hier können Sie die Websuche über Gruppenrichtlinien deaktivieren. Öffnen Sie dazu das Startmenü und geben hier "gpedit" ein. Das öffnet den Gruppenrichtlinien-Editor. Anschließend klicken Sie sich bis zum Ordner "Benutzerkonfiguration -› Administrative Vorlagen -› Windows-Komponenten" durch. Nun klicken Sie auf der rechten Seite doppelt auf den "Datei-Explorer". Etwas weiter unten finden Sie die Richtlinie "Anzeige der letzten Sucheinträge im Datei-Explorer-Suchfeld deaktivieren". Nach einem Doppelklick darauf markieren Sie noch den Eintrag "Aktiviert" und bestätigen das Ganze mit "OK". Zum Abschluss müssen Sie den PC einmal neu starten - und schon ist die neue Richtlinie gültig.