Windows ist als Betriebssystem zwar beliebt, läuft aber nicht jederzeit stabil. Immer wieder hängen Programme oder stürzen ab. Mit einem neuen Feature in Windows 11 sollen sich diese nun einfacher beenden lassen.

Programmabstürze sind bei Windows keine Seltenheit. Notgedrungen haben wir uns damit arrangiert, wenngleich wir davon genervt sind. Gut, dass Microsoft ein paar Bordmittel anbietet, um auf Programmhänger zu reagieren. Das bekannteste aus dieser Reihe ist der Task-Manager. Mit ihm verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Programme, die derzeit laufen (oder eben hängen). Über "Task beenden" lassen sich mit dessen Hilfe hängende Apps sogar "gewaltsam" schließen.

Der Task-Manager lässt sich seit den letzten Windows-Versionen nur noch umständlich erreichen. Mit dem sogenannten Klammergriff "Strg+Alt+Entf" können Sie den Task-Manager nicht mehr direkt öffnen. Vielmehr bedarf es einiger weiterer Klicks, um ein hängendes Programm zu schließen. Windows 11 möchte das jetzt ändern. Zum Beenden einer App hat Microsoft eine schnelle Möglichkeit entwickelt. Dahinter steckt die folgende Idee:

In der neuesten Dev-Channel-Version (Windows 11 build 23430) haben wir eine Option gefunden, bei der Sie mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü mit programmbezogenen Handlungen aufrufen können. Wie gewohnt können Sie hier das Programm klassisch schließen, anheften oder seit Neuestem auch den Task beenden. Sie müssen Ihr Programm also nicht mehr in einer langen Liste aktiver Anwendungen suchen, um es zu schließen. Stattdessen brauchen Sie das abgestürzte Programm nur noch mit der rechten Maustaste in der Taskleiste anzuklicken, um den Task zu beenden.

Über Folgendes sollten Sie nicht irritiert sein: Der "End Task"-Button (so heißt er in der englischsprachigen Windows-Version) ist er zwar in der Dev-Channel-Preview-Version schon verfügbar und lässt sich in den Einstellungen über einen Schalter an- und abschalten. Die eigentliche Funktionalität wurde aber noch nicht hinterlegt. Wenn Sie also darauf klicken, passiert derzeit noch nichts. Sobald aber diese Funktion implementiert sein wird, werden Sie bockige Programme deutlich bequemer beenden können.