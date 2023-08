Radfahrer, ob sie nun mit einem Rad mit oder ohne Elektromotor unterwegs sind, sind Verkehrsteilnehmer wie alle anderen. Genau das sollten sich auch die Nutzer im Fuhrpark ins Gedächtnis rufen, wenn sie etwa mit einem E-Bike am Straßenverkehr teilnehmen. Denn natürlich gibt es auch auf dem Zweirad bestimmte Verkehrsregeln zu beachten. Allerdings gehen Rad- bzw. E-Bike-Fahrer zum einen öfters davon aus, dass bestimmte Regeln für sie nicht gelten oder anders ausfallen. Zum anderen kursieren diverse Irrtümer über die Rechte und Pflichten von Radfahrern. Beides kann sehr schnell gefährlich werden, zumal man auf Rad und E-Bike naturgemäß viel schlechter geschützt ist als etwa in einem Auto.

Keine oder nur eine schlechte Beleuchtung benutzen

Immer wieder sieht man abends oder in der Dämmerung Radfahrer ohne Licht. Dabei ist die Beleuchtung enorm wichtig, um sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Und ja, das gilt auch, wenn Sie nur den Radweg benutzen. Auch Reflektoren und Rückstrahler sind Pflicht. Blinkende Lichter alleine sind nicht genug.

Einfach den Zebrastreifen nutzen

Wer auf dem Rad oder E-Bike fährt, ist kein Fußgänger. Insofern darf man dann auch den Zebrastreifen nicht mit den Vorrechten eines Fußgängers überqueren, zumal das gefährlich werden kann, zum Beispiel, wenn ein Auto stark abbremsen muss, weil Sie mit dem Rad über den Fußgängerüberweg flitzen. Was hingegen erlaubt ist: Sie steigen vor dem Zebrastreifen ab und schieben Ihr Zweirad darüber.

Sich alkoholisiert auf den Sattel setzen

Radfahrer denken immer wieder, auf dem Rad sei Alkohol ein Bagatellvergehen. Dabei gibt es hier ebenfalls Promillegrenzen, wenn auch etwas großzügigere. Wer mit 0,3 Promille oder mehr durch seinen Fahrverhalten negativ auffällt oder einen Unfall baut, muss wegen relativer Fahruntauglichkeit mit einer Strafanzeige rechnen. Ab 1,6 Promille geht man von absoluter Fahruntauglichkeit aus, was, wenn Sie erwischt werden, zu 3 Punkten, einer Geldstrafe und meist einer MPU führt.

Zu laut Musik hören

Kopfhörer rein und in die Pedale treten? Das macht Spaß und ist an sich nicht verboten. Entscheidend ist allerdings die Lautstärke. Sie müssen auf dem Rad bzw. E-Bike noch jederzeit den gesamten Straßenverkehr mit Ihren Sinnen wahrnehmen können, also Klingeln, andere Autos oder Martinshörner hören können. Zu laute Musik ist daher tabu. Kommt es wegen zu lauter Musik zum Unfall, können Sie sogar den Anspruch auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld verlieren.

Zum Geisterfahrer werden

Mit der Fahrtrichtung nehmen es viele Rad- und E-Bike-Fahrer nicht so genau. Sie fahren auf Radwegen oder sogar auf der Straße auf der falschen Seite. Das kann nicht nur mindestens 20 Euro Verwarngeld kosten, sondern zudem sehr gefährlich werden. Auch in der Einbahnstraße ist das Fahren in die entgegengesetzte Richtung für Radfahrer verboten – es sei denn, ein Zusatzschild erlaubt ausdrücklich, dass die Einbahnstraße mit dem Rad in beide Richtungen befahren werden darf. Radwege müssen ebenfalls per Schild in beide Richtungen freigegeben werden, damit Sie kein Geisterfahrer sind.

Das Handzeichen beim Abbiegen weglassen

Es gibt kaum einen Rad- oder E-Bike-Fahrer, der per Handzeichen anzeigt, wenn er die Richtung wechselt bzw. abbiegt. Entweder, weil es vergessen wird oder weil es vielen lästig ist. Dabei ist das Handzeichen beim Abbiegen auf dem Rad ebenso verpflichtend wie der Blinker beim Auto. Bei Unterlassung drohen mindestens 10 Euro Verwarngeld. Und noch viel wichtiger: Es dient Ihrer eigenen und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, dass Sie die Richtungsanzeige machen.

Mit dem falschen Reifendruck unterwegs sein

Die Fahrradreifen beeinflussen in großem Maße die Sicherheit und das Fahrverhalten im Straßenverkehr. Trotzdem sind viele Rad- und E-Bike-Fahrer mit zu wenig oder – seltener – zu viel Luftdruck unterwegs. Halten Sie sich unbedingt an den Richtwert, sein Minimum und Maximum finden Sie jeweils an der Seite des Reifens.

Die rote Ampel ignorieren

Ein häufig gesehenes Bild: Die Ampel ist rot, doch Rad- und E-Bike-Fahrer halten nicht. Sondern mogeln sich vorbei, z.B., indem sie mal eben kurz auf den Gehweg ausweichen. Speziell Ampeln, die auf dem Radweg nur für Radfahrer gelten, werden gerne "übersehen". Dabei kann das Ignorieren roter Ampeln mit bis zu 180 Euro und generell einem Punkt in Flensburg sehr kostspielig werden. Ganz davon abgesehen, dass dieses Verhalten extrem gefährlich ist.