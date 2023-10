Wir alle wünschen uns, bei unseren Mitmenschen gut anzukommen. Es ist schließlich ein gutes Gefühl als sympathisch, ehrlich und witzig wahrgenommen zu werden. Ob in der Freizeit oder im Job: Andere sollen uns mögen – oder zumindest mit uns zurechtkommen können. Doch nicht immer finden uns alle toll. Jeder hat einen anderen Charakter und manchmal passt es einfach nicht zwischen zwei Personen. Doch wie merken wir, dass unser Gegenüber gerade lieber Zeit mit einem anderen Menschen verbringen möchte und wir alles andere als seine Nummer Eins sind? Wir verraten, wie man merkt, dass man nicht gemocht wird.

Worte zeigen, dass man uns nicht mag

Wer herausfinden möchte, ob er nicht gemocht wird, sollte sich genau anhören, wie das Gegenüber kommuniziert. Sind die Sätze kurz gehalten und stellt der Andere keine Fragen, kann dies bereits ein Zeichen dafür sein, dass er jetzt lieber nicht mit einem sprechen möchte. Auch wer nur knappe Antworten gibt oder einem Gespräch sogar komplett aus dem Weg geht, hegt wohl keine große Sympathie für uns. Klar wird die Sache, wenn man mitbekommt, wie Menschen über einen lästern. Selten, aber möglich: Die Person, die einen nicht mag, gibt das offen zu.

Wie sich jemand verhält, der uns nicht sympathisch findet

Nicht nur Worte, sondern auch das Verhalten einer Person kann Aufschluss darüber geben, wie sie einen findet. Bietet sie etwa nie an, zu helfen – selbst dann, wenn man sie direkt fragt – bedeutet das wahrscheinlich, dass sie einen nicht sonderlich mag. Vielleicht merkt man auch, dass man häufiger ausgeschlossen wird – sei es bei der täglichen Mittagspause in der Küche oder beim abendlichen Afterwork-Drink. Zudem sollte man auf die Körpersprache der anderen Person achten: Wendet sie beispielsweise die Füße ab, verschränkt die Arme und ihr Lächeln wirkt gestellt? Dann sollte man aufpassen und sich lieber zurückziehen. Wie man außerdem erkennt, dass man nicht gemocht wird, haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.