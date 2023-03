Haben Sie es gerade mit einem Schwindler zu tun? An diesen Anzeichen erkennen Sie es.

Wussten Sie, dass jeder von uns täglich mehrmals lügt? Oftmals ist uns nicht einmal bewusst, dass wir den Anderen gerade anflunkern.

Dann antworten wir etwa auf die Frage, ob es uns gut geht, dass alles bestens ist – auch, wenn wir gerade Probleme haben und uns etwas belastet. Vielleicht sagen Sie auch Ihrem Kumpel für das Abendessen ab und behaupten, bereits etwas vor zu haben – und in Wirklichkeit möchten Sie einfach lieber auf dem Sofa sitzen.

Mit dem Wissen, dass wir regelmäßig Lügnern und Lügnerinnen begegnen, wünschen wir uns, diese zu entlarven. Wie das gelingt, verraten wir Ihnen.

Lügner durch ihre Worte entlarven

Auch wenn ihre Worte nicht der Wahrheit entsprechen: Lügner können wir trotzdem an ihrer Sprache erkennen. Wer flunkert, neigt etwa dazu, seine Erzählungen auszuschmücken. Er glaubt, jede noch so wichtige Kleinigkeit erklären zu müssen, damit Sie ihm tatsächlich glauben.

Doch auch das Gegenteil kann der Fall sein. Ihr Gegenüber wird plötzlich wortkarg, weil er Angst hat, etwas Falsches zu sagen und der Lüge überführt zu werden. Ebenso können Sie Unwahrheiten erkennen, weil sie Ihnen in einer höheren Tonlage aufgetischt werden.

Wer lügt, ändert Mimik und Gestik

Lügner versuchen, sich möglichst normal zu verhalten. Sie lachen viel, um zu verschleiern, dass sie gerade ziemlich nervös sind. Und sie versuchen, ihren Körper anzuspannen, um sich den Stress nicht anmerken zu lassen. Das hat jedoch zur Folge, dass sie unnatürlich wirken.

Weitere Anzeichen für Lügenbarone sind etwa eine abgewandte Körperhaltung und ein gerötetes Gesicht. Schauen Sie dem Anderen zudem in die Augen: Diese sind meist ausdruckslos und blicken in der Umgebung umher, statt in Ihr Gesicht. Ihr Gegenüber möchte schließlich nicht, dass Sie ihm auf die Schliche kommen.

Woran Sie außerdem erkennen, dass Sie es mit einem Lügner zu tun haben, haben wir Ihnen in unserer Bildershow zusammengefasst.