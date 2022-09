Streits gehören zu jeder gesunden Beziehung dazu. Die Diskussionen haben die Aufgabe, Probleme, denen wir in einer Partnerschaft begegnen, aus dem Weg zu räumen. Sie helfen uns, unsere zweite Hälfte besser zu verstehen und uns und unsere Verbindung zu optimieren. Aus diesen Gründen sollten Sie einem Streit niemals aus dem Weg gehen, sondern ihn als Zeichen dafür sehen, dass Sie beide sich wichtig sind. Eine umso größere Rolle spielt es daher, dass Sie wissen, wie Sie sich richtig streiten – und was Sie beim Diskutieren vermeiden sollten. Wir erklären Ihnen, welche die größten Todsünden bei einem Streit sind.

Streits sind zum Problemlösen da

Sie streiten, weil Sie ein Problem lösen möchten. Sehen Sie die Diskussion daher nicht als ein Kräftemessen an, bei dem der oder die Lauteste gewinnt. Es geht nicht darum, dass Sie zeigen, dass Sie im Recht sind, sondern darum, dass Sie einander besser verstehen. Dafür ist es zudem wichtig, dass Sie Ihren Partner oder die Partnerin ernst nehmen. Er oder sie hat Gründe für den Streit und ist womöglich unzufrieden. Ziehen Sie das Ganze daher nicht ins Lächerliche, indem Sie nichts dazu sagen oder gar sarkastisch werden.

Finden Sie die richtigen Worte

Beleidigungen haben in einem Streit nichts zu suchen: Ihnen werden Ihre Worte danach leid tun und Ihr Gegenüber fühlt sich verletzt. Daher sollten Sie stets darauf achten, wie Sie Ihr Anliegen formulieren – auch wenn Sie aufgewühlt sind. Nutzen Sie zudem immer die "Ich"-Form und teilen Sie Gedanken und Gefühle aus Ihrer Perspektive mit statt dem anderen nur Vorwürfe zu machen. Auch allgemeine Aussagen wie "Du machst das einfach immer so!" sollten Sie vermeiden, da Sie diese nicht weiterbringen – ebenso wie der oder die Ex. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Todsünden zusammengetragen, die Sie beim Streiten vermeiden sollten.