Wir alle liebe es und tun es – im Idealfall – regelmäßig: Küssen. Klar, muss nicht jeder Kuss perfekt und wie aus dem Bilderbuch sein. Damit das Ganze jedoch Spaß macht und für beide Beteiligten als positives Erlebnis im Gedächtnis bleibt, sollten wir auf einige Dinge lieber verzichten.

Wir verraten Ihnen, was Sie beim Knutschen beachten sollten und welche Todsünden beim Lippen- und Zungenspiel gar nicht gut ankommen.

Achten Sie auf die richtige Technik

Beim Küssen können wir viel falsch machen: Manchmal sind wir vielleicht zu stürmisch und überrumpeln den Anderen. Und dann gibt es wieder die Momente, in denen unser Gegenüber den aktiven Part übernimmt, wir aber zu passiv sind. Wichtig ist die richtige Balance. Wir sollten unsere Zunge sparsam einsetzen, dürfen ein wenig an den Lippen unseres Schatzes knabbern, aber nicht zubeißen.

Und auch die Hände spielen bei einem guten Kuss eine Rolle. Die liegen nicht einfach nur brav auf dem Schoß, sondern fahren durch das Haar des oder der Anderen oder verwöhnen die Person unseres Herzens mit liebevollen Streicheleinheiten. Dass wir uns voll und ganz auf den Moment und nicht auf die Menschen um uns herum oder die lange To-do-Liste konzentrieren, ist selbstverständlich.

Auf das Drumherum kommt es an

Wer küsst, möchte weiche Lippen spüren. Sind sie zu rau und rissig, macht das Knutschen weniger Spaß. Ein Lippenbalsam sollte daher unbedingt in der Hosentasche stecken. Dort gehört auch ein frischer Kaugummi hin, der dafür sorgt, dass unser Liebster oder unsere Liebste den Knoblauch vom Mittagessen nicht mehr schmeckt.

Was jedoch zu Hause bleiben sollte, ist der Lippenstift in knalligem Pink oder Rot – zumindest dann, wenn er nicht kussecht ist und auf unser Gegenüber abfärben würde. In unserer Bildershow haben wir Ihnen alle Todsünden, die beim Küssen nichts verloren haben, noch einmal zusammengefasst.