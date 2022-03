Männer stellen sich oftmals als perfekt dar: Sie sind stolz auf ihren durchtrainierten Körper, weinen niemals und haben natürlich keine Ängste. In Wirklichkeit sieht es jedoch in ihnen ganz anders aus.

Auch die Herren fühlen sich manchmal unsicher, vergleichen sich mit Anderen oder sagen nicht die Wahrheit über ihre Vergangenheit. Das alles würden sie natürlich nicht vor Ihnen zugeben.

Wir verraten Ihnen, welche Dinge Männer heimlich denken und tun – ohne es Ihnen oder ihren Geschlechtsgenossen zu verraten.

Männer sind manchmal unsicher

Auch Männer plagt häufig die Unsicherheit. Sie fragen sich, ob ihre Muskeln wirklich definiert genug sind oder sie ein paar Kilos abnehmen sollten. Und sie haben Angst, dass Sie sie verlassen, weil sie doch nicht so toll sind, wie Sie dachten.

Während sie so durchs Leben gehen, haben sie ihre Konkurrenz daher ständig im Blick. Sie beobachten, wie andere sich verhalten, welchen Haarschnitt sie haben und was sie tragen. Ein rotes Tuch sind vor allem die Männer in Ihrem Umfeld. Mit Ihrem besten Kumpel hat Ihr Partner nämlich so seine Probleme und befürchtet, dass Sie eines Tages mit diesem durchbrennen.

So denkt Ihr Partner über Sie

Was Ihr Partner Ihnen sagt und was er wirklich meint, sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Ab und an macht er Ihnen zum Beispiel ein Kompliment über Ihr Outfit, findet dieses tatsächlich aber ziemlich daneben. Ebenso gibt er Ihnen gegenüber vor, sich über Ihre riesige Gehaltserhöhung zu freuen – oder den Besuch seiner Schwiegermutter.

Einige Männer verdrehen ihre eigene Wahrheit, um Stress und Streit zu vermeiden. Dann sagen sie genau das, was Sie hören möchten. Klar, dass er auch nicht zugibt, dass er bei Ihrem ersten Date auf Ihre Brüste geachtet und nicht der witzigen Anekdote über sich und Ihre beste Freundin gelauscht hat.

Alles, was die Männerwelt nicht zugeben möchte, erfahren Sie zusammengefasst in unserer Bildershow.