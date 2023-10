Die Pille zählt zu den sichersten und zugleich beliebtesten Verhütungsmitteln. Doch auch wenn sie fadür sorgen kann, das Liebesspiel unbesorgt zu genießen: Nebenwirkungen können bei regelmäßiger Einnahme immer auftauchen. Schließlich führt man dem Körper einen Mix an Hormonen zu und dieser kann ihn ganz schön durcheinander bringen. Die meisten der Nebenwirkungen sind zwar sehr selten und betreffen nur Frauen, die etwa unter Vorerkrankungen leiden oder stark übergewichtig sind. Trotzdem sind immer mehr Paaren die Risiken zu hoch und sie suchen nach Alternativen. Doch welche sind die Nebenwirkungen, die unter Umständen auftreten können? Das verraten wir im Folgenden.

Körperliche Nebenwirkungen der Pille

Einige Frauen nehmen Veränderungen an ihrem Körper wahr, nachdem sie die Pille einige Zeit eingenommen haben. Das kann ein verstärkter Appetit sein, der im Anschluss zu einer Gewichtszunahme führt. Auch Kopf- oder Baumschmerzen können auftreten – ebenso wie ein unangenehmes Ziehen in der Brust. Selten sind Durchblutungsstörungen, Thrombosen oder gar die Gefahr eines Herzinfarkts. Bestimmte Pillen führen möglicherweise dazu, dass uns übel wird oder wir uns über einen Blähbauch ärgern. Weitere Nebenwirkungen, die auftreten können, sind Schwindel sowie fiese Pickelchen im Gesicht. Nicht vollständig erforscht ist der Einfluss der Pille auf die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. In einigen Studien haben Forscherinnen und Forscher jedoch herausgefunden, dass das Verhütungsmittel Brustkrebs begünstigen kann. Dafür soll es wiederum die Entstehung von Eierstockkrebs hemmen können.

Psychische Nebenwirkungen der Pille

Nicht nur physische Nebenwirkungen kann die Pille mit sich bringen. Auch die Seele kann eventuell unter der Einnahme des Verhütungsmittels leiden. So stellen manche Frauen etwa fest, dass sie irgendwann weniger Lust auf Sex haben. Andere sind häufiger schlecht gelaunt und weisen Stimmungsschwankungen auf. Sogar Depressionen können auftreten, wenn man die Pille über einen bestimmten Zeitraum regelmäßig einnimmt. In unserer Bildershow haben wir noch einmal zusammengefasst, welche Nebenwirkungen das Verhütungsmittel haben kann.