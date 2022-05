Wir alle schauen wohl mehrmals täglich in unseren Instagram-Feed. Dabei erkundigen wir uns, was unsere Freunde und Bekannten so treiben, folgen aber auch uns fremden Menschen. Wir liken und hinterlassen Kommentare und ab und an schreiben wir auch jemandem eine Nachricht.

Was eigentlich ganz nett klingt, kann aber auch ziemlich nervig werden – und zwar, wenn wir selbst unangemessene Nachrichten von anderen Personen erhalten. Dabei handelt es sich nicht selten um Männer, die uns ihre Zuneigung offenbaren möchten.

Anlass für uns, Ihnen, liebe Herren, zu verraten, welche Instagram-Messages ein absolutes No-go für uns sind.

Instagram wird zur Flirtplattform

Viele Männer nutzen Instagram dafür, um Frauen kennenzulernen – oder versuchen es zumindest. Dabei schicken sie allerdings nicht nette und zurückhaltende Messages, sondern gehen direkt in die Vollen. Dann bekommen wir Nachrichten, in denen unser Körper kommentiert wird oder werden von Fotos männlicher Geschlechtsteile überrascht – und zwar negativ.

Worüber wir uns zudem nicht freuen, sind Nachrichten von Männern, die wir erhalten, obwohl wir vergeben sind. Ebenso ein No-go sind Kontaktversuche unserer eigenen Partner. Wenn diese andere Frauen anschreiben und eindeutig mit diesen flirten, sehen wir rot.

Persönliches lieber persönlich besprechen

Instagram ist nicht nur eine vermeintliche Flirt-Plattform, sondern wird von vielen Männern auch genutzt, um persönliche Nachrichten zu übermitteln. Und damit meinen wir nicht ein „Guten Morgen“, sondern eher wichtige Mitteilungen wie „Ich liebe dich“ oder „Ich mache Schluss mit dir“. Wir möchten die großartigen drei Wörter lieber hören, statt sie nur zu lesen. Und wenn unsere Beziehung kurz vor dem Ende steht, wollen wir mit unserem Partner sprechen und unsere Sichtweise schildern.

Auch im Job ist Instagram nicht immer angebracht. Haben Sie vor, Ihrem Chef zu sagen, dass Sie ihn nicht mögen oder sich eine Gehaltserhöhung wünschen, ist das in der Social Media-Welt fehl am Platz.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Nachrichten, die Männer bei Instagram nicht schreiben sollten, zusammengefasst.