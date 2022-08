Sie ist verliebt und will mehr. Aber sie zweifelt auch: Will er sie nur als Betthäschen - oder möchte er sein ganzes Leben mit ihr teilen?

Der Abend mit ihm an der Bar war toll, die anschließende Nacht der Wahnsinn. Der Typ hat's drauf, denkt sie. So süß, witzig und was er alles im Bett mit mir angestellt hat – in den könnte man sich glatt verlieben, den will ich unbedingt wiedersehen! Aber nach ein paar Wochen im Hormonrausch, die sie und er fast ausschließlich im Schlafzimmer verbracht haben, kommen ihr die ersten Zweifel: Will er mich oder nur meinen Körper? Bin ich seine große Liebe oder nur sein Betthäschen?

Das sind die zehn sichersten Anzeichen dafür, dass er nur Sex will:

Er meldet sich nicht oder nur selten



Männer machen meist nicht viele Worte und hängen auch nicht stundenlang am Handy. Aber wenn er sie praktisch nie anruft – außer, er will sich mit ihr zum Sex verabreden – sollte sie hellhörig werden. Verliebte Kerle melden sich nämlich auch mal einfach nur so – um ihre Stimme zu hören. Er stellt sie nicht seinen Freunden vor



Alarmstufe Rot: Sollte er ihr auch nach vielen Wochen noch immer nicht seine Kumpels vorgestellt haben, ist etwas faul. Entweder, seine Buddies sind ihm peinlich (was ein schlechtes Licht auf ihn wirft), oder er hält sie für unwürdig, in seinen erlauchten Freundeskreis einzutreten. Er geht nicht mit ihr aus



Okay, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat, ist das Bett zumeist der bevorzugte Aufenthaltsort für zwei Turteltäubchen. Aber irgendwann sollten auch wieder Aktivitäten außerhalb des Schlafzimmers auf dem Plan stehen. Zeigt er keinerlei Ambitionen, das Liebesnest zu verlassen, um mit ihr auf Partys oder bei einem romantischen Restaurantbesuch zusammen zu sein, sollte sie an seiner Liebe zweifeln. Er will „Bedenkzeit“



Gut, auch Männer wissen nicht immer, wo es langgeht. Und brauchen unter Umständen ein wenig Zeit, um ihre Gefühle für eine Frau reifen zu lassen. Aber ein Kerl, der ewig lange Bedenkzeit braucht, um aus einer losen Beziehung eine Partnerschaft zu machen, ist nicht verliebt, sondern nur am Sex interessiert. Er will sich nicht binden



Ganz schlecht – und meistens auch schlicht gelogen. Entweder, der Kerl ist ein verkapptes Muttersöhnchen oder er liebt die Abwechslung. Also auf keinen Fall nur sie. Es lohnt sich also nicht, weitere Zeit in ihn zu investieren. Er will nicht, dass sie seine Familie kennenlernt



Ein glasklarer Fall. Männer mit ehrlichen Absichten wären stolz darauf, ihre Eroberung den Eltern oder Geschwistern vorzustellen. Und er möchte, dass sie sich mit seiner Familie gut versteht, dass sie Teil seines Lebens wird. Legt er keinen Wert darauf, wird er sie höchstwahrscheinlich bei der nächsten Gelegenheit abservieren. Er redet ungern über die Zukunft



Verliebte Frauen malen sich gern eine rosige Zukunft mit ihrem Traummann aus. Ein gemeinsamer Urlaub, eine Wohnung für zwei, vielleicht sogar Kinder – alles Themen, die nur Kerle zum Sprechen bringen, die verliebt sind. Weicht er gemeinsamen Zukunftsplänen aus, plant er seine Zukunft offensichtlich ohne sie. Er macht sich nach dem Sex meist sofort aus dem Staub



Wer verliebt ist, freut sich auch auf das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen. Sex ist toll, aber nicht alles. Wenn er danach sofort das Weite sucht, sieht das leider nicht nach echten Gefühlen aus. Er hatte, was er wollte – und die Frau, mit der es hatte, interessiert ihn wenig. Er verteilt keine Aufmerksamkeiten



Blumen, Pralinen, eine CD mit ihrer Lieblingsmusik – selbst fantasielose Männer machen manchmal kleine Geschenke, wenn die Frau an ihrer Seite ihnen wirklich etwas bedeutet. Kerle, die keinen Sinn für derlei Aufmerksamkeiten haben, haben auch keinen Sinn für die Liebe. Er verteilt stattdessen nur eindeutige Komplimente



Komplimente hört jede Frau gern. Wenn er aber nur von ihrem sexy Körper schwärmt oder davon, wie „heiß“ sie im Bett ist, hat er einfach keine Augen für die anderen Qualitäten seiner „Partnerin“. Aus seiner Sicht ist das auch unnötig. Er will ja nur Sex und keine Liebe.

In dieser Phase einer Beziehung nagt die Ungewissheit an ihr. Während er mit seinen Kumpels ein Bier trinken geht, später zu ihr ins Bett schlüpft und nach einer schnellen Nummer wieder verschwindet, zermartert sie sich das Gehirn. Meint er es ernst mit mir oder will er nur Sex?

Klar, zwischen Mann und Frau gibt es so mancherlei Missverständnisse. Das liegt in der Natur der Sache. Zwischen Sex und Liebe ist vieles möglich und so wenig wir uns manchmal, ob Mann oder Frau, über unsere eigenen Gefühle im Klaren sind, so unendlich schwierig ist es gelegentlich, das Verhalten eines Partners zu entziffern. Aber es gibt Anzeichen dafür, ob er nur Sex will – und die sollte sie kennen, falls sie sich rettungslos in ihn verliebt hat.

Redaktionelle Beratung: www.orion.de