Streiten will gelernt sein. Wir erklären, wie Sie richtig diskutieren.

Auch wenn wir unseren Partner noch so sehr lieben: Der eine oder andere Streit gehört zu einer Beziehung dazu. Schließlich sind Diskussionen ein Zeichen dafür, dass wir etwas ändern möchten und uns viel am Anderen liegt.

Wir wünschen uns, dass das Zusammenleben mit unserer zweiten Hälfte funktioniert – und es nicht irgendwann zur Trennung kommt.

Übrigens: Laut einer Studie aus Großbritannien streiten sich Paare am häufigsten darüber, wer welche Rechnung bezahlt sowie über alltägliche Kleinigkeiten im Haushalt. Ganz gleich, worüber Sie sich uneinig sind: Wir verraten Ihnen, wie Sie richtig streiten.

Wie und wann Paare streiten

Wie viele Streits sind in einer Beziehung normal? Das kann niemand so pauschal sagen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinsituts Innofact und der Dating-Plattform Parship aus dem Jahr 2021 streiten 63 Prozent der befragten Paare mindestens einmal im Monat. 14 Prozent zoffen sich sogar einmal in der Woche. Und: Jüngere Pärchen diskutieren dabei öfter als ältere Paare. Nicht immer müssen Streits zu einer Trennung führen.

Eine Langzeitstudie der Universität Stanford hat ergeben, dass das Risiko, einen Schlussstrich zu ziehen, im ersten Jahr der Beziehung am höchsten ist. Warum das so ist? Nach ein paar Monaten endet das erste Verknalltsein und der Alltag hält Einzug. Negative Angewohnheiten werden meist erst dann deutlich.

So wird das Streitgespräch zum Erfolg

Damit ein Streit Sie beide stärkt, ist es wichtig, dass Sie diesen richtig führen. Nehmen Sie sich am besten Zeit für das Gespräch und bereiten Sie sich darauf vor.

Erklären Sie, was Sie an Ihrem Partner stört und welche Lösung Sie sich vorstellen. Dabei sollten Sie ruhig bleiben, nicht schreien und vor allem auf Beleidigungen verzichten.

Sie werden merken, dass ein Streit befreiend sein und einen positiven Einfluss auf Ihre Partnerschaft haben kann. In unserer Bildershow haben wir noch mehr Tipps für das richtige Streiten für Sie.