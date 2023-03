Das Leben ist kurz. Jedes Mal, wenn wieder ein Jahr ins Land zieht, wird einem das mehr und mehr bewusst. Noch viel wichtiger ist es da, die Tage in vollen Zügen auszukosten. Stehen Sie an dem Punkt, an dem Sie sein möchten? Gibt es Chancen, die Sie noch nicht ergriffen haben, Dinge, die Sie noch unbedingt erleben wollen? Dann sehen Sie dies als Ansporn, Ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Selbst ist die Frau!