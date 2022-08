Grill aufstellen, Kohle rein, anzünden und los geht es - Doch so einfach wie manche es sich vorstellen ist es dann doch nicht..

Einige wedeln stundenlang mit einem Pappteller, bis die Glut genug Hitze hat und der Arm in eine Bandage gelegt werden muss. Andere wollen es sich einfach machen und schütten jede Menge Grillanzünder in die offene Flamme und nehmen dabei Brandverletzungen und andere Gesundheitsschäden in Kauf.

Doch nicht nur beim Anstecken des Grills kann man Einiges falsch machen. Auch wenn die Glut optimal durchgezogen ist, kann noch viel schief gehen und Fleisch verbrennen oder austrocknen.

Damit Ihnen der perfekte Grillabend gelingt, zeigen wir Ihnen die Todsünden beim Grillen in unserer Bildershow!