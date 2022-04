Nicht nach dem Zufallsprinzip einräumen

Eigentlich kann beim Einräumen des Kühlschranks nicht viel schief gehen. Denken wir zumindest. Denn Hauptsache, die Kühlkette ist ab dem Supermarkt möglichst schnell wieder geschlossen. Also Tür auf und alles nach dem Zufallsprinzip rein? So verfahren viele von uns nach dem Einkaufen – und machen dabei gleich eine ganze Reihe von Fehlern.

Auf die Kühlzonen achten

Wo muss jetzt die Butter hin? Was mache ich mit den Nudelresten von heute? Und sind Eier in dem Fach in der Kühlschranktür wirklich am besten aufgehoben? Wer sich die Mühe machen will, den Kühlschrank richtig einzuräumen, stößt auf einige Fragen. Doch keine Sorge, das alles ist keine Wissenschaft. Wenn Sie einmal wissen, wo was hingehört, geht Ihnen die Arbeit nach dem nächsten Einkauf von selbst von der Hand. Nur wissen müssen Sie dafür ein paar Dinge.

Zum Beispiel, dass jeder Kühlschrank verschiedene Kühlzonen mit unterschiedlichen Temperaturen hat. Und hier kursieren so einige falsche Vorstellungen darüber, wo es wie kalt ist. So denken etwa die meisten von uns, dass es direkt unter dem Gefrierfach am kältesten ist und deponieren ihre Wurst und Fleischwaren dort. Dabei sind diese in Wahrheit unten, über dem Gemüsefach, am besten aufgehoben, weil das mit etwa 2 Grad die kälteste Zone ist.

Milch bitte nicht in die Kühlschranktür stellen

Ebenso falsch ist die Annahme, dass offene Milchflaschen in der Tür perfekt aufgehoben sind – ihnen ist es hier nämlich viel zu warm. Und dann begehen wir alle noch so unnötige Fehler wie den Kühlschrank zu voll oder zu leer zu machen, Lebensmittel mit Restnässe oder zu hoher Restwärme einzuräumen. Oder wir wissen schlicht nicht, dass einige leckere Obst- oder Gemüsesorten wie Tomaten, Bananen oder Auberginen in der Kälte gar nichts verloren haben.

Kurzum: Es gibt einige grundlegende Missverständnisse bei der Kühlschrank-Nutzung. Wer Sie ab jetzt vermeidet, bringt übrigens nicht nur Ordnung in seine Vorräte. Die Lebensmittel halten schlicht deutlich länger, wenn wir uns die Mühe machen, sie richtig zu lagern.