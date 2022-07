Ja ja, wir wissen es: Süßigkeiten sind ungesund, voller Zucker und tauchen innerhalb kürzester Zeit in Form zusätzlicher Kilogramm auf der Waage wieder auf.

Trotzdem können wir auf unsere Naschereien nicht verzichten, schließlich sind sie einfach viel zu lecker. Und ein bisschen Sündigen ist doch erlaubt oder?

Snacks bei Heißhunger?

Doch es gibt gute Nachrichten: Einige Süßigkeiten und Snacks sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Wer bei Heißhunger auf diese Leckereien zurückgreift, kann guten Gewissens naschen – ohne, dass die Bikinifigur in Gefahr ist.

Die Menge entscheidet

Alles, was Sie bedenken müssen: Auch hier kommt es auf die Menge an. Ab und zu ein Stückchen Schokolade und Co. ist erlaubt, den ganzen Tag hindurch unentwegt zu naschen, jedoch nicht.