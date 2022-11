Viele Unklarheiten in der Küche ./h4>

Ob vor, während oder nach dem Kochen: Es ranken sich viele Mythen um die Aktivitäten in der Küche. So hält sich beispielsweise der Mythos, dass das Fleisch vor dem Anbraten am besten mit kaltem Wasser abgewaschen werden soll.

Doch das, was durch den Fleisch.erzehr krank machen kann, befindet sich im Fleisch. Die gefährlichen Bakterien können demnach nicht abgewaschen, sondern nur durch richtiges Durchbraten abgetötet werden.

Mythos: Aufgetaute Lebensmittel darf man nicht wieder einfrieren

Auf Verpackungen von Tiefkühlware steht mehrheitlich, dass das darin enthaltene Lebensmittel nach dem Auftauen nicht wieder eingefroren werden darf. Dies ist eine dem Hersteller gesetzlich vorgeschriebene Warnung.

Denn dieser kann nicht dafür garantieren, dass der Verbraucher mit den Lebensmitteln nach dem Kauf gemäß umgeht. Im Prinzip können Sie daher auch solche Lebensmittel wieder einfrieren.

Mythos: Ein Löffel im Topf verhindert Überkochen von Milch

Das funktioniert tatsächlich. Denn der metallene Löffel erhitzt sich schneller als die Milch im Topf. Das bedeutet, dass die Hitze über den Metallstiel des Löffels entweichen kann und somit die Flüssigkeit am übermäßigen Kochen gehindert wird. So kann die Milch nicht überkochen.

Mythos: Hackfleisch muss noch am gleichen Tag verbraucht werden

Dieser Mythos ist in Teilen wahr. Denn Hackfleisch ist extrem anfällig für Keime und verdirbt sehr schnell. Wird das Fleisch beim Metzger gekauft, sollte es daher noch am selben Tag komplett aufgebraucht werden.

Lediglich abgepacktes Hackfleisch ist mehrere Tage haltbar. Denn es ist unter Schutzatmosphäre verpackt, was das Risiko von Unreinheiten reduziert.