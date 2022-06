Kaffee-Getränke richtig aussprechen

In einem Café können Sie in die Sprachfalle tappen, wenn Sie einen Cappuccino , Espresso oder einen Latte macchiato bestellen, denn die sind hierzulande besonders beliebt. Das kleinste der Getränke ist der Espresso , dessen Aussprache nahe an der Schreibweise liegt und sich "Esspresso" spricht. Falsch hingegen ist der in Deutschland so gern bestellte "Expresso".

Möchten Sie noch etwas Milchschaum dazu, bestellen Sie einen Cappuccino , gesprochen "Kaputschino". Mit noch etwas mehr Milch und dem deutschen Milchkaffee sehr ähnlich, jedoch mit stärker gerösteten Bohnen, bestellen Sie einen Latte macchiato, den Sie weder "Latte matschiato" noch "Latte macho" aussprechen, sondern "Latte makjato".

Der Milchkaffee kann übrigens auch Café au lait heißen, das spricht man auf Französisch "Kaffee o lä" aus.

So sprechen Sie alkoholische Getränke richtig aus

Puh, jetzt wird es langsam Zeit für etwas Alkohol. Was halten Sie von einem Prosecco? Sagen Sie dem Kellner, er möchte bitte einen "Prosekko" oder lieber gleich zwei "Prosekki" bringen. "Schampanjer", Champagner , ist da sicherlich die einfachere Lösung, jedoch auch die teuerste Variante.

Mit Wein kommen ebenfalls einige Schwierigkeiten. Sagen Sie "Kianti" für den Chianti oder "Riocha" für den Rioja. Besonders schwierig ist der Pinot grigio, der auch Pinot gris heißt. Mit "Pino gridscho" oder "Pino gri" machen Sie hier nichts falsch. Den Rotwein "Merlot" spricht man übrigens ohne "t", also "Merlo" aus.

Lust auf Cocktails? Auch hier verstecken sich einige Aussprache-Herausforderungen, beispielsweise Cuba libre oder Caipirinha . Ersteren spricht man "Kuba Libre", letzteren "Kaipirinja". Genug der Getränke , in unserer Bildershow helfen wir Ihnen mit der Aussprache von Speisen.

Warum ist die falsche Aussprache so peinlich?

Gehen wir einmal den Klischees nach: Deutsche sind penibel, bemüht alles richtig zu machen und besserwisserisch. Wer fremdsprachige Wörter nutzt, möchte dies also auch richtig tun und ein Vorbild für die Anderen sein.

Die Schwierigkeit dabei: Nicht jeder hatte Französisch oder Italienisch in der Schule und kennt die Ausspracheregeln der Sprachen. Doch gerade italienisches Essen ist innerhalb Deutschlands so beliebt, dass sich ein kurzer Aussprache-Kurs lohnt.

Ein kurzer Aussprache-Kurs

Wie oben gelernt, spricht man ein "ch" vor "i" oder "e", beispielsweise bei "machiato", als "k". Fehlt das "h" zwischen "c" und "i", wie beispielsweise in "Cappuccino", entsteht ein "tsch"-Laut.

Tipp: Im Französischen wird der letzte Buchstabe nach einem Vokal (a,e,i,o,u) meist nicht gesprochen, wie in unserem Beispiel der Merlot ohne "t". Auch beim Gratin wird das "n" nur angedeutet, es ist also eher ein "Grata", beziehungsweise "Gratä".