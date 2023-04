In der deutschen Sprache gibt es diverse Wörter, die früher mal sehr verbreitet waren und heute richtig in Vergessenheit geraten sind. Wissen Sie noch, was hinter diesen 13 Wörtern steckt?

Wenn Wörter aus unserer Sprache verschwinden

Wenn Ihnen heute jemand erzählt, dass er gerade eine Menge Fisimatenten mit seinem Bandsalat hinter sich hat, obwohl er doch gerade viel lieber saumselig wäre – was verstehen Sie dann? Falls Sie spontan "gar nichts" denken: Damit sind Sie vermutlich nicht alleine. Denn manche Wörter verschwinden einfach nach und nach aus unserem Sprachgebrauch.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit 13 in Vergessenheit geratenen deutschen Wörtern.

Als Großmutter noch "blümerant" wurde

Wie schade das ist, sollte ja alleine das oben bereits zitierte Wort Fisimatenten zeigen. Das übrigens so viel wie Unsinn oder Faxen bedeutet. Aber Sprache verändert sich nun mal, geht gewaltig mit der Zeit und verliert manchmal einige ihrer durchaus hübschen und/oder skurrilen Wörter aus den Augen. Denn was nicht mehr im Alltagsgebrauch ist, gerät eben in Vergessenheit. Und so wird Ihre Großmutter wahrscheinlich noch ziemlich gut wissen, dass sich ein flaues Gefühl im Magen mit "Mir ist ganz blümerant" durchaus niedlich ausdrücken lässt. Sie selbst haben es im Zweifelsfall mindestens schon halb vergessen und Ihre Kinder werden das Wort wahrscheinlich für eine ganz fremde Vokabel halten.

Manche Wörter sind zu schade zum Vergessen

Aber auch wenn sie inzwischen out sind, kann es doch nicht schaden, manche besonderen Wörter mal wieder hervorzukramen und sich dabei ihrer Bedeutung sowie ihrer Geschichte zu erinnern. Und manchmal macht man dabei sogar amüsante Wiederentdeckungen. "Ich bin gerade saumselig" jedenfalls klingt doch sehr viel besser als "Ich bin träge", oder etwa nicht?