Alfa Romeo frischt die beiden Modelle Giulia und Stelvio zum Modelljahr 2023 dezent auf. Das nur in Details angepasste Design soll beide Modelle optisch näher an den ganz neuen Alfa Tonale heranrücken.

Scheinwerfer im Tonale-Stil

Wenn die Italiener von angepasstem Design sprechen, meinen sie vor allem neu gezeichnete Scheinwerfer. Analog zum Tonale sind die Voll-LED-Matrix-Leuchten jetzt in drei Modulen aufgebaut, die das Fahrlicht, das Tagfahrlicht und die Blinker abdecken. Dezent angepasst präsentiert sich auch das sogenannte Trilobo, das aus Kühlergrill und den auf beiden Seiten horizontal angeordneten Kühllufteinlässen gebildet wird. Die Rückleuchten setzen auf LED-Technik und sind beim Stelvio in Rauchglas- und beim Giulia in Klarglasoptik gestaltet.

Die Fahrer in beiden Modellen erhalten ihre Grundinfos künftig über ein 12,3 Zoll großes TFT-Cockpit, das sich in drei verschiedenen Grundlayouts konfigurieren lässt. Evolved nutzt dabei überwiegend den zentralen Bereich des Bildschirms, Relax setzt auf eine reduzierte Darstellung und Heritage bietet eine klassische Ansicht.

Over-the-Air-Update tauglich werden die Infotainmentsysteme in den Alfa-Modellen. Neu ist auch die NFT-Technologie, die auf Wunsch die komplette (Wartungs-)Historie des Fahrzeugs fälschungssicher aufzeichnet.

Nur zwei Motoren und ein Sondermodell

Angeboten werden beide Baureihen in den Ausstattungsvarianten Sprint, Ti und Veloce. Das Motorenprogramm umfasst dabei jeweils einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit Allradantrieb und 280 PS sowie einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel mit Allradantrieb und 210 PS. In den Quadrifoglio-Versionen, die etwas später das Facelift erhalten, bleiben die V6-Motoren erhalten.

Zum Marktstart der neuen Versionen von Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio legen die Italiener zudem für beide Modelle die Launch-Edition Competitzione auf. Die basiert auf der Veloce-Ausstattung und bringt die exklusive Karosseriefarbe Moon Light Grau Matt (Grigio Lunare Opaco) und rot lackierte Bremssättel sowie beim Stelvio 21-Zoll-Leichtmetallfelgen mit. Hinzu kommen wiederum in beiden Modellen ein Harman/Kardon-Audio-system, Ledersitze mit roten Ziernähten, eine mit Leder bezogene Armaturentafel sowie Privacy-Verglasung hinten. Competitzione-Embleme auf den vorderen Kopfstützen runden das Ambiente ab. Das Aktiv-Fahrwerk mit elektronisch gesteuerten Stoßdämpfern zählt ebenso zur Serienausstattung wie die digitale Dokumentation der Fahrzeughistorie mittels NFT-Technologie.

Preise für den neuen Modelljahrgang und die Sondermodelle nennt Alfa Romeo noch nicht. Auch der Marktstarttermin bleibt noch offen.