Der Trend zu einer grafischen Gestaltung von Markenlogos hat jetzt auch Ingolstadt erreicht. Konzernmutter Volkswagen hat es 2019 vorgemacht, Marken wie Renault, Peugeot, Citroën, Volvo, Dacia, Cadillac oder Kia haben ebenfalls bereits umgestellt. Das Muster ist dabei gleich: Weg von Farben und Glossy-Effekten, hin zu einer reduzierten, zweidimensionalen Gestaltung. Eine Umstellung, die der zunehmend digitalen Welt geschuldet ist, in der wir uns bewegen, wie Audi-Markenstratege Frederik Kalisch erläutert: "Zweidimensionale Ringe entstanden bei Audi im Jahr 2016 als Folge der Digitalisierung. Es ging vor allem darum, die Ringe dem Medium entsprechend abzubilden. Dreidimensionalität auf zweidimensionalen Displays hätte nicht unserem technischen und ästhetischen Anspruch entsprochen. Also haben wir die Ringe nicht plastisch dargestellt."

Hell oder dunkel

Jetzt bringt Audi die 2D-Logos auch auf die Autos. In Größe und Proportion bleiben die Ringe so gut wie gleich, doch Chrom gehört der Vergangenheit an. Die Kunden haben die Wahl zwischen einer hellen und einer dunklen Logo-Ausführung; wobei in jedem Fall ein dünner schwarzer Rand die Ringe umläuft. Die helle Version wird mit Weiß gefüllt, die dunkle Variante mit einem dunklen Grau.

Zudem wurde die Schriftart für die Modellbezeichnungen angepasst. Künftig kommt ausschließlich die markeneigene Typografie "Audi Type" zum Einsatz. Die Modellbezeichnungen wandern außerdem vom Heck auf die B-Säule, zumindest in ihrer ausführlichen Gestalt. Das heißt, am Heck steht weiterhin beispielsweise Q8, auf der B-Säule ist dagegen Q8 E-Tron Quattro zu lesen. Genau dieses Modell wird auch als erstes in den Genuss der neuen Designelemente kommen, die dann nach und nach auf alle Fahrzeuge im Portfolio ausgerollt werden. Was sich beim neuen, jetzt mit der Bezeichnung "Q8" bedachten E-Tron sonst geändert hat, erfahren Sie übrigens in unserer Fotoshow oben im Artikel.