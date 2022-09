Etappensieg für Mercedes-Benz, Schlappe für die Deutsche Umwelthilfe (DUH): Das Landgericht Stuttgart hat die sogenannte "Klimaklage" des Umweltverbandes gegen den schwäbischen Autohersteller abgewiesen. Laut Urteilsbegründung, aus der die Internetseite des "Spiegel" zitiert, obliege es allein dem Gesetzgeber zu entscheiden, welche Maßnahmen zur Einhaltung des Klimaschutzes ergriffen werden. Durch eine Individualklage vor einem Zivilgericht könne dies nicht vorweggenommen werden.

Zum Hintergrund: Die DUH hatte am 20. September 2021 offiziell die Autohersteller BMW und Mercedes-Benz verklagt. Die entsprechenden Klageschriften reichte die Umweltorganisation bei den Landgerichten München und Stuttgart sein. Die DUH wählte diesen Weg, weil es beide Autokonzerne zuvor abgelehnt hätten, sich zu einer drastischen Reduzierung der CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge ab sofort und einem Verbrenner-Ausstieg ab 2030 zu verpflichten.

Ende von Diesel- und Benzin-Pkw auf dem Klageweg?

"BMW und Mercedes-Benz verstoßen durch ihre besonders klimaschädlichen Fahrzeugflotte und vielen SUV-Stadtpanzer gegen das ‚Grundrecht auf Klimaschutz‘", begründet Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch die Klimaklagen, die die DUH erstmals gegen deutsche Unternehmen erhoben hatte. Die Organisation will auf diesem Weg einen klimagerechten Umbau der Unternehmen im Einklang mit den Regelungen des Pariser Klimaschutzabkommens und des deutschen Klimaschutzgesetzes bewirken, hieß es damals. Die DUH werde ein Ende von Diesel- und Benzin-Pkw ab 2030 auf dem Klageweg durchsetzen, so Resch seinerzeit.

Mit dem erstinstanzlichen Urteil gibt sich die DUH jedoch nicht zufrieden. Der Umweltverband hat bereits angekündigt, in die nächste Instanz zu gehen und vor dem Oberlandesgericht Stuttgart weiterzuklagen. "Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass in dieser grundsätzlichen Frage erst höhere Gerichtsinstanzen Klarheit bringen werden", sagt Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH bei dieser Klage vor Gericht vertritt. "Die Richter argumentieren, ob Schutzmaßnahmen ausreichend sind oder nicht, müsse der Gesetzgeber entscheiden", ergänzt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. "Doch der Gesetzgeber wird nicht aktiv, deshalb sind wir ja gezwungen, vor Gericht zu ziehen, um die Grundrechte der Menschen und künftigen Generationen zu schützen."

Widerspruch von Mercedes

Eigenen Angaben zufolge hatte die DUH den Autoherstellern vor der Klage in erster Instanz sogenannte Anspruchsschreiben zugestellt. Indem sie sich bis zum 20. September 2021 zu ausreichendem Klimaschutz und dem Aus für Verbrennungsmotoren bis 2030 verpflichten, hätten die Autohersteller laut DUH einer Klage entgehen können. Da aber sowohl BMW als auch Mercedes dies abgelehnt hätten, erfolgte vor Jahresfrist der Gang vor die Gerichte.

Die Autohersteller widersprachen der Deutschen Umwelthilfe seinerzeit: "Wir bekennen uns klar zu den Zielen des Pariser Klima-Abkommens und damit zur Dekarbonisierung der Automobilbranche", hieß es in einem Statement von Mercedes-Benz. Für eine Unterlassungserklärung sehe der Hersteller deshalb keine Grundlage. "Es ist unser Anspruch, bis zum Ende des Jahrzehnts vollelektrisch zu werden – wo immer die Marktbedingungen es zulassen." In der Mitteilung verwies Mercedes-Benz auf seine Investitions-Strategie, nach der zwischen 2022 und 2030 mehr als 40 Milliarden Euro für batterieelektrische Fahrzeuge vorgesehen sind. In Kürze will die Marke in jedem Segment, in dem sie vertreten ist, batterieelektrische Fahrzeuge anbieten (siehe oben eingebaute Fotoshow). "Ab 2025 werden alle neuen Fahrzeugarchitekturen ausschließlich elektrisch sein, und die Kundinnen und Kunden werden für jedes Modell eine vollelektrische Alternative zur Auswahl haben."

BMW weist DUH-Forderung zurück

Auch BMW weist die Forderungen der DUH zurück. In einem Antwortbrief, der der Deutschen Presseagentur (dpa) vorlag, hieß es nach Einreichung der Klage vor dem Münchner Landgericht, dass "über den Weg zur Erreichung der Klimaziele die demokratisch legitimierten Parlamente" entscheiden müssten. Ein Rechtsstreit zwischen zwei privaten Parteien könne diesen demokratischen Prozess nicht ersetzen. BMW wolle den CO2-Ausstoß seiner Autos von den Rohstoffen über die Produktion bis zum Ende der Nutzung bis 2030 um 40 Prozent verringern. (Mit welchen Modellen das gelingen soll, zeigt die folgende Galerie.)

Die DUH stützt ihre Klagen auf ein Ende April 2021 gefälltes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dieses fordert, das deutsche Klimaschutzgesetz, verabschiedet 2019 von der Großen Koalition, nachzubessern, da es in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. "Daran müssen sich nicht nur der Staat, sondern auch große Konzerne halten", so DUH-Anwalt Remo Klinger.

Geringe Erfolgsaussichten

Wie das Münchner Landgericht im Fall der "Klimaklage" gegen BMW entscheiden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Gegen Volkswagen läuft aktuell ein vergleichbares Verfahren: Vor dem Landgericht Detmold klagt ein Landwirt mit Unterstützung der Umweltorganisation Greenpeace mit ähnlicher Begründung gegen den niedersächsischen Autokonzern. Doch wo bereits verhandelt wurde, äußerten sich die Richter eher skeptisch, was die Erfolgsaussichten der "Klimaklagen" vor Zivilgerichten angeht. "Probleme sehen die Zivilrichter vor allem in Bezug auf Gewaltenteilung, Kausalität und Rechtswidrigkeit", heißt es in einer Einschätzung der Münchner Rechtsanwalts-, Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Gesellschaft Noerr.