Seit 2020 ist der Porsche Taycan auf dem Markt. Voraussichtlich 2027 wechselt der Elektro-GT mit dem Start der zweiten Modellgeneration von der aktuellen J1-Plattform auf die neue VW-eigene Scalable Systems Platform (SSP), die für Porsche- und Rimac-Ansprüche auf "Sport" getrimmt wird. Auf halbem Weg dorthin steht für den Taycan aber Ende 2023 noch eine große Modellpflege an. Erste Erlkönige in Form von Taycan und Taycan Sport Turismo wurden jetzt bei Testfahrten am Nürburgring erwischt.

Aufgefrischte Front

Die Tarnung an den Prototypen zeigt, wo Änderungen zu erwarten sind. So bekommt der Taycan in beiden Karosserievarianten eine neu gezeichnete Frontschürze. Die prägen eine neue Spoilerlippe sowie eine neue Aufteilung der unteren Lufteinlässe. Verändern dürften sich auch die seitlichen Kiemen unter den Scheinwerfern, die selbst auch in neuer Form antreten. Auch hier deutet die Tarnung eine Neugestaltung an – in welcher Form, ist noch nicht erkennbar. Eine neue Kontur mit leichtem Schwung unterhalb der Beifahrertüren ist dagegen an den Seitenschwellerverkleidungen auszumachen.

Unter dem Blechkleid ist keine Revolution zu erwarten, wenn man mal vom ebenfalls bereits erwischten 1.000-PS-Taycan absieht. Mit viel Feintuning an den Elektroantrieben dürfte in jedem Modell etwas mehr Leistung und etwas mehr Reichweite herausspringen. Bereits erhaschte erste Einblicke ins Cockpit weisen auf keine Änderungen hin.

Kommen dürfte der überarbeitete Porsche Taycan Ende 2023 als 2024er Modell.