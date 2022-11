Carsten Breitfeld wird zum Wandervogel zwischen den Elektroauto-Start-ups: Nach nur wenigen Monaten bei der chinesischen Firma Iconiq Motors heuert der Automanager in Kalifornien an: Bei der im Silicon Valley ansässigen und aus China finanzierten Marke Faraday Future. Diese wagt mit dem E-Auto-Spezialisten einen Neuanfang, nachdem die letzten Jahre geprägt waren von leeren Versprechungen und großen finanziellen Schwierigkeiten. Breitfeld sollte das schaffen, was seinem ehemaligen BMW-Kollegen Stefan Krause nicht gelungen ist: Faraday Future wieder in die richtige Richtung zu entwickeln.

Geschafft hat er es nicht, bis heute ist kein einziges Exemplar des geplanten Luxus-SUV FF91 auf der Straße. Zwar hatte Breitfeld den E-Auto-Boom nutzen können, um Faraday Future 2021 an die US-Börse zu bringen und dort neues Kapital einzusammeln, doch davon ist heute nicht mehr viel übrig. Wie das Manager Magazin berichtet, hat das Start-up im laufenden Jahr bereits 398 Millionen Dollar verbrannt und verfügt mittlerweile lediglich über Cashreserven von 32 Millionen Dollar. An der Börse wird sich der Wind wohl nicht drehen. Dort werden die Aktien aktuell (Stand Ende November 2022) als Penny stock für 35 Cent gehandelt. Weil dem Management des Unternehmens diese Performance so gar nicht gefällt, wurde CEO Breitfeld die Kündigung serviert. Man habe entschieden, ihn zu "entfernen", heißt es in einer Mitteilung. Als Nachfolger wurde mit sofortiger Wirkung der bisherige Chef des China-Geschäfts, Xuefeng Chen, nominiert. Nun ist es an dem 46-jährigen Chinesen, den FF91 tatsächlich auf die Straße zu bringen.

Von BMW zu Byton zu Iconiq Motors

Zu Iconiq Motors wechselte Breitfeld, nachdem er den chinesischen Konkurrenten Byton im April 2019 verlassen hatte. Das geschah während der gerade stattfindenden Automesse in Shanghai, in deren Rahmen Byton den Journalisten stolz seine Produktionsanlagen in Nanjing präsentierte. Zuerst hieß es damals, Breitfeld bliebe der Firma in anderer Funktion erhalten. Danach ließ Byton verbreiten, der Deutsche wolle sich neuen Abenteuern in der Start-up-Branche zu widmen. Das Abenteuer Iconiq Motors scheint seinen Reiz schnell verloren zu haben. Dabei handelt es sich um eine Tochter von dem im Libanon gegründeten und in Dubai ansässigen Autohersteller W Motors. 2017 stellte Iconiq Motors mit dem Seven ein rein elektrisch betriebenes Crossover-Modell vor.

Breitfeld gründete Byton zusammen mit dem einstigen CEO Daniel Kirchert 2016, zwischenzeitlich sollte die Firma 1.600 Mitarbeiter haben. Ende 2019 war der Start des SUV M-Byte als erstes Auto der Marke geplant. Von 50.000 Vorbestellungen war sogar die Rede. Zuerst in China, 2020 dann Nordamerika und später Europa. In Summe brachte es Byton auf genau ein fahrfähiges Fahrzeug. Ein Prototyp, den auch wir im Rahmen der Messe CES in Las Vegas einst fahren durften (das Video finden Sie unter diesem Absatz). Genau dieses Fahrzeug wurde 2022 im September aus der Insolvenzmasse versteigert. Die Firma Byton ist Geschichte.

Finanzierung gesichert?

Schon länger hatte sich bei Byton die Sorge angedeutet, ob noch genügend finanzielle Mittel vorhanden seien – damit verbundene waren Gerüchte, dass weitere Führungskräfte dem Unternehmen den Rücken kehren könnten. In der Vergangenheit hatte Carsten Breitfeld mehrfach darauf hingewiesen, dass es in China zirka 40 Unternehmen gäbe, die das Gleiche vorhätten wie Byton. Außerdem hätten sich dort die Rahmenbedingungen für Start-ups in letzter Zeit deutlich verschlechtert. Vor seinem Engagement in China war Breitfeld BMW-Manager und trieb dort unter anderem die Entwicklung des Plug-in-Hybrid-Sportwagens i8 voran.