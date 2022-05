Der Integrierten-Nachwuchs bei Frankia heißt MI 7, es gibt ihn in den Grundrissen GDK und BD (beide Grundrisse können Sie unten im Artikel finden). Sie sollen dank ihrer Aufbauform besonders viel Licht und Leichtigkeit in den Wohnraum lassen. Zwei bis vier Reisenden finden im neuen Neo Platz zum Schlafen, zahlreiche Ausstattungsoptionen wie Assistenzsysteme oder Komfort-Sitze stehen zur Verfügung. Ein Preis steht bisher nicht fest.

Es ist nicht so lange her, als der Wunsch nach einem 3,5-Tonner beim Frankia-Händler vor allem Kopfzerbrechen bereitete. Mit dem Neo wurde vor drei Jahren alles anders. Der Kompakte auf Mercedes-Basis vereint gehobenen Anspruch mit Leichtigkeit und entwickelte sich schnell zu einem Bestseller im Programm. Was lag näher, als die Baureihe um einen Integrierten zu erweitern? Ganz so einfach war die Sache nicht. Hier gibt es alle Infos zum Teilintegrierten Neo.

Technische Herausforderungen

Weil der Neo technisch kaum mit den bekannten Frankia-I-Modellen verwandt ist, musste die Front komplett neu entwickelt werden, inklusive einer Lösung für die Sensorik der Mercedes-Assistenzsystem. Vor allem aber galt dem Thema Gewicht höchste Aufmerksamkeit. Bei Frankia rechnet man für den neuen MI mit einer Masse im fahrbereiten Zustand von 3.070 Kilogramm, was einen Zuschlag von knapp 100 Kilogramm gegenüber dem Teilintegrierten bedeuten würde.

Ganz ohne Zugeständnisse klappt das aber nicht. So gehört die Fahrertür ebensowenig zur Serienausstattung wie das Hubbett. Wie man es von anderen Sieben-Meter-Modellen in der 3,5-Tonnen-Klasse kennt, heißt es also Extras mit Bedacht zu wählen. Ohne Kompromisse gelang das Design. Harmonisch fügt sich die neue Front mit den markanten LED-Scheinwerfern an den schlanken Aufbau des Neo. Auch die Radarsensorik von Mercedes bleibt unauffällig.

Innenraum

Das entscheidende Plus gegenüber dem Teilintegrierten demonstriert der Neo MI innen. Aus dem Wohnbereich wurde ein Wohnzimmer. Obwohl alle Sitzgelegenheiten an der gleichen Stelle stehen, wirkt das Ergebnis dank des breiten Bugs mit großen Glasflächen wie eine echte Erweiterung des Lebensraums an Bord.

Helle Möbel, die Abwesenheit hoher Schränke und volle zwei Meter Stehhöhe tragen ihren Teil dazu bei. Man kennt diese Konstellation aus dem Neo MT ebenso wie das trickreiche Bad, das viel Platz zum Duschen zur Verfügung stellt, weil sich Waschtisch und Toilette einschieben lassen und nur bei Bedarf präsent sind.

Preis

Bleibt die Preisfrage, die bei der Präsentation noch offen blieb. Man geht jedoch davon aus, dass der Grundpreis noch unter 100.000 Euro liegen wird. Das klingt gut, denn die wenigen anderen kompakten Integrierten auf Mercedes-Basis haben diese Marke überschritten. Den Teilintegrierten Frankia M-Line T 7 GD Neo konnten wir schon testen: Hier finden Sie den ganzen Test.

Daten zum Frankia Neo MI 7 GDK

Preis: steht noch nicht fest

steht noch nicht fest Basis: MB Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Vorderradantrieb, 110 kW/150 PS

MB Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Vorderradantrieb, 110 kW/150 PS Gesamtgewicht: ab 3500 kg

ab 3500 kg Länge/Breite/Höhe: 7030/2240/2900 mm

7030/2240/2900 mm Empfohlene Personenzahl: 2–4

2–4 Baureihe: Wie beim Teilintegrierten MT gibt es auch den MI mit Querbett und seitlichem Platz an der Sitzgruppe. Der MI 7 BD ist 6,88 Meter lang.

Grundriss Frankia Neo MI 7 BD

Die beliebtesten Integrierten aus der akutellen Leserwahl, die mehr als 80.000 Euro kosten, finden Sie hier.