Von dem haben Sie bestimmt noch nichts gehört: Angeblich nur sechs Exemplare sollen vom Longline MkII Light Strike Vehicle (LSV) entstanden sein. Der Buggy, der ein bisschen aussieht wie selbst gebaut, sollte im Irak-Krieg 1990 als Einsatzfahrzeug für die britische Spezalieinheit Special Air Service ( SAS) ins Feld ziehen. "Sollte" deshalb, weil daraus dann doch nichts wurde.

Mit Wasserboxer aus dem VW Bus

Longline, nach einem späteren Aufkauf durch den Automobilzulieferer Ricardo in Longline/Ricardo umbenannt, entwickelte drei Varianten des LSV: Mit Heck- und Allradantrieb sowie als Benziner und als Diesel. Der jetzt zur Versteigerung stehende LSV MkII war die mittlere Ausbaustufe und wurde von einem im Gegensatz zum Auto selbst sehr bekannten Motor befeuert, dem 1,9-Liter Vergaser aus dem VW T3-Bus.

Diese Maschine mit ihren 60 PS ist zwar nicht unbedingt als Leistungswunder in die Geschichte eingegangen, reichte aber für den leichten Buggy offenbar aus. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 60 mph, umgerechnet 96,6 km/h, angekommen. Im Offroad-Einsatz und ohne Windschutzscheibe vor der Nase kann das schon recht flott wirken. Am Motor gab es seinerzeit offenbar auch nichts auszusetzen, auch wenn heute betagte Exemplare des Wasserboxers nicht frei von Fiesheiten sind.

Idee gut, Ausführung nicht so

Problematisch war hingegen wohl in erster Linie das von Longline selbst entwickelte Fahrwerk. Das sieht zwar von außen mit den armdicken Federbeinen recht robust aus, scheint aber nicht so gut gehalten zu haben. Denn das LSV wurde direkt aus den Fabrikhallen in den Irak geschickt und dort unter Feldbedingungen von SAS-Einheiten getestet. Mehr passierte nicht damit, denn mehrere Fahrwerksbrüche führten dazu, dass die Longline-Entwicklung gar nicht erst in den Einsatz geschickt wurde.

Das erklärt dann auch die geringe Produktions-Stückzahl dieses außergewöhnlichen Autos, das auch wegen anderer Unzulänglichkeiten keine Freunde beim Special Air Service fand: Ein Zweisitzer ohne wirkliche Transportkapazität ist im echten Einsatz kaum zu gebrauchen. Da helfen auch die vielen interessanten Details, die wir in der Fotoshow beschreiben, nicht weiter. Im zivilen Einsatz dürfte das Gerät dagegen eine Menge gute Laune machen. Ausprobieren? Die Auktion bei Bonhams läuft am 14.7. auf dem Goodwood Festival of Speed. Der Schätzpreis liegt bei umgerechnet rund 31.000 Euro.