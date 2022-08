Gordon Murray Automotive arbeitet bereits am nächsten Supersportler. Auch der wird wieder mit einem V12-Saugmotor kommen.

Gordon Murray Automotive (GMA) hatte zuletzt in kurzer Folge die beiden Supersportwagen T.50 und T.33 präsentiert. Beide mit einem in Zusammenarbeit mit Cosworth entwickelten V12-Saugmotor bestückt. Jetzt hat Phillip Lee, der neue Chef der Gordon Murray Group gegenüber dem britischen Magazin Top Gear bestätigt, dass man bereits an einem neuen Supersportwagenkonzept arbeite.

Project 3 wird wieder Weltauto

Das neue Modell läuft unter dem Code "Project 3" und wird erneut den bekannten V12-Motor als Antriebsquelle nutzen. Viel mehr wollte Lee nicht zum kommenden Murray verraten. Da die Nachfrage nach den bereits präsentierten Murray-Modellen das Angebot weit übersteigt, sehe man sich quasi genötigt neue adäquate Modelle nachzuschieben. GMA limitiert bislang grundsätzlich alle Autos auf 100 Exemplare. Auch der Project 3-Supersportler wird wieder als Rechts- und Linkslenker entwickelt und soll so auf allen relevanten Weltmärkten angeboten werden können.

Bevor der Project 3 aber wirklich spruchreif wird, will GMA bis Ende 2022 noch zwei weitere Versionen des T.33 (siehe auch oben eingefügte Fotoshow) präsentieren. Die Planungen von Gordon Murray reichen aber bereits bis ins Jahr 2033. Was zu erwarten ist, wollte Lee aber nicht erläutern.