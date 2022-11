Damit hat sich die Automarke des Stellantis-Konzerns die größte Messe für neue Technologien und Innovationen als Bühne für ihre Zukunftsstudie ausgesucht. Sie soll zeigen, wie das Design auf Basis der "BEV-by-design"-Plattformen aussieht.

Erstes E-Modell auf Inception-Basis ab 2025

Bereits auf dem Autosalon in Paris 2022 hatten die Franzosen ein entsprechendes Konzept angekündigt, das über einen komplett neugestalteten Innenraum sowie die nächste Generation des i-Cockpits verfügt. Gestensteuerung gehört ebenso dazu wie "neue digitale und physische Erlebnisse", so Peugeot. Auch das Exterieur wird weiterentwickelt, um der E-Mobilität Rechnung zu tragen. Die "katzenartige Haltung" und die Lichtsignatur werden überarbeitet. Die Studie verkörpert schließlich auch die drei Kernwerte der Marke: Faszination, Emotion und Exzellenz. Ein erstes Serienmodell in Anlehnung an das Inception Concept wird es Mitte des Jahrzehnts geben.

Auf seinem "EV Day 2021" hatte Stellantis die vier "BEV-by-design"-Plattformen (STLA Small, Medium, Large und Frame) vorgestellt. Sie sind flexibel ausgeführt und können mit drei Elektromodulen sowie standardisierten Batteriepacks versehen sein. Soft- und Hardware-Aktualisierungen sollen die Plattformen länger modern halten.