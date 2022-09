Sowohl der chinesische Geely-Konzern als auch der Ölmulti Aramco aus Saudi-Arabien haben, Medienberichten zufolge, Interesse an einer Beteiligung am Verbrenner-Geschäft von Renault.

Der französische Automobilhersteller Renault hat angekündigt, das Geschäft mit Elektroautos in Zukunft in einer separaten Einheit zu bündeln. Das gleiche gilt auch für Verbrenner und Hybride. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, gibt es jetzt Gespräche über mögliche Partner für eine Beteiligung.

Der chinesische Geely-Konzern könnte sich an Renaults Sparte für Verbrenner und Hybridfahrzeuge beteiligen. Offizielle Statements der beiden Unternehmen gibt es nicht. Geely und Renault kooperieren bereits in Südkorea. Im Frühsommer dieses Jahres haben sich die Chinesen mit einem Anteil von gut 34 Prozent an Renault-Samsung-Motors beteiligt. Neue Modelle, auch für den Export, sollen in Zukunft auf der von Geely entwickelten CMA-Plattform (Compact Modular Architecture) entstehen.

Was ist der Plan des Ölmultis?

Geely ist aber nicht der einzige Interessent am Verbrennergeschäft der Franzosen. Wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtet, hat auch der saudische Ölmulti Aramco Interesse an einer Beteiligung angemeldet. Aus Sicht von Aramco macht die Teilhaberschaft an einem Autohersteller Sinn. So kann man die Entwicklung und den Verkauf von Modellen, die Benzin oder Diesel auf Öl-Basis als Treibstoff verwenden, vorantreiben.

Im Herbst will Renault seine Pläne zur Aufspaltung der Geschäftseinheiten offiziell vorstellen. Vielleicht wird dann auch schon ein neuer Kooperationspartner präsentiert.